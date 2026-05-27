[Photos] Il y a 15 ans, Gaël Monfils disputait un match d'exhibition à Saint-Pierre

Il y a 15 ans, le joueur de tennis Gaël Monfils disputait un match d'exhibition au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Le vendredi 2 décembre 2011, devant 10.000 spectateurs, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga s'affrontaient. Au terme d'un peu plus d'une heure et demie de match, Jo-Wilfried Tsonga, n°1 français, est venu à bout de son camarade de jeu, sur le score de 2 sets à 0 (6-4/7-5). 15 ans après, Gaël Monfils a été éliminé lundi 25 mai dès le premier tour de son 19ème et dernier Roland-Garros (Photos : Philippe Boyer et Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour ce match de gala entre deux des meilleurs tennismen mondiaux, le public réunionnais s'est régalé. Le stade Michel Volnay, transformé pour l'occasion en court de tennis, était plein à craquer.

Après avoir fait le show avec leurs raquettes, ils ont offert une petite chorégraphie au public et signé quelques autographes.

La raquette du vainqueur a été mise aux enchères. Les fonds ont été reversés à l'association de lutte contre la mucoviscidose.

Gaël Monfils sait aussi taper dans un ballon avec ses pieds. Le 1er décembre 2011 sur la pelouse de l'un des terrains d'entrainement du stade Casabona de Saint-Pierre, le tennisman avait disputé une partie de football de 75 minutes.

- Gaël Monfils fait ses adieux à Roland-Garros -

Le vétéran français (218e) a été vaincu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 par son compatriote Hugo Gaston (118e). Le sportif, dont c’est la dernière année de carrière, s’est battu sur un Central où il a si souvent enflammé les cœurs et les sessions de nuit.

"Chaque année quand je viens jouer à Roland-Garros, j’ai des frissons", a lancé Monfils au public lors d’une cérémonie en son honneur sur le court Philippe-Chatrier.

"J’ai créé quelque chose de fort, d’unique, d’exceptionnel. Vous allez vraiment, vraiment me manquer et je veux vous dire un grand merci, de tout mon cœur", a-t-il poursuivi sous un tonnerre d’applaudissements.

"C’est un mélange de joie et de tristesse", a confié Gaël Monfils lors d’une conférence de presse en présence de l’AFP, expliquant que "ce n’était pas un match ordinaire" et qu’il se "sentai[t] différemment dans [son] corps".

Interrogé sur le point de savoir si ses adieux à Roland-Garros ressemblent à ce dont il rêvait, le Français a répondu : "Je sors d’ici comblé".

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