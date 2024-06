Jumping cup : concours équestre sur herbe à l'Hermitage

Ce dimanche 2 juin 2024, le Jardin d'Eden de l'Hermitage accueillera la 3e édition de la BMW Jumping Cup, seule épreuve d'équitation sur herbe des championnats régionaux. Les meilleurs cavaliers de La Réunion et de l'Océan indien des catégories Amateurs 1, 2 et 3, Club 1 et Préparatoire Grand Prix concourront de 9h à 17h afin de se hisser sur la plus haute marche du podium (Photo : rb/www.imazpress.com)

La piste sera conçue par Michel Chambon, chef de piste international, aux côtés d'homologues locaux.

Des démonstrations de dressage ou d'attelage et des présentations d'étalons rythmeront la journée, accompagnés d'animations mettant en valeur la filière équestre locale.

Un écran géant sera installé pour offrir un meilleur suivi des épreuves et du passage des cavaliers au public.

L'équitation à La Réunion réunit plus de 3.000 licenciés. Que ce soit en dressage ou en concours de saut d'obstacles, une dizaine d'épreuve rythme la saison sportive des championnats régionaux.