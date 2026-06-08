Le Port : Yann Chirier sacré Champion de France de tumbling (17 ans et plus)

Six athlètes du club de l'Union Sportive Portoise de Gymnastique & Sports Acrobatiques (USPGSA) au Port reviennent victorieux du Championnat de France de trampoline et tumbling en individuel et synchronisé. La compétition s'est déroulé à Arques, ce week-end du 5 au 7 juin 2026. (Photo DR)

Parmi les tumblers réunionnais, Yann Chirier, 1er au national national dans la catégorie 17 ans et plus chez les hommes, remporte le titre de Champion de France. Les autres sportifs ne sont pas en reste :

• Gaétan Morel 12eme en nat 17 et plus H

• Mae Benard 14eme en nat 17 et plus H

• Hinatea Urhing 20eme en 17 ans et plus F

• Alice Loiseau 6eme en 13-14 ans F

• Nina rose Rieu 18eme en nat 11-12 ans F

• Margot lasson 13eme en 9-10 ans mixte

"Nous leur souhaitons un bon retour sur l'île après tant d'efforts", les félicite le club portois.

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