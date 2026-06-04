Taekwondo : le Saint-Louisiens Narayan Hecale sacré vice-champion de France

Le taekwondo réunionnais a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Les 23 et 24 mai 2026, lors des championnats de France cadets-juniors organisés à Béthune. Narayan Hecale - en catégorie cadet masculin - 61 kg - gagne son combat et décroche une magnifique médaille d’argent. Il devient ainsi vice-champion de France 2026 dans sa catégorie. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : club de taekwondo Tigers de Saint-Louis)

Un résultat de très haut niveau qui récompense le travail accompli par le club Tigers et l’ensemble du taekwondo réunionnais.

Chez les cadets toujours, Mathys Latchoumy n’a pas démérité. Après un parcours solide et engagé, il s’est incliné en quart de finale, confirmant néanmoins le potentiel des jeunes Réunionnais face à une concurrence particulièrement dense.

En juniors, trois athlètes représentaient les Tigers de Saint-Louis. Noah Tanzy a réalisé deux belles prestations avant d’échouer lui aussi aux portes des demi-finales. De son côté, Romane Pothin est parvenue à franchir un tour avant de tomber face à la récente championne de France Espoirs 2026, une opposition relevée qui lui permettra de continuer à progresser. Enfin, Katycia Ramachara Zamy, battue lors de son premier combat, repart malgré tout avec une expérience précieuse pour la suite de sa jeune carrière.

Au-delà des résultats bruts, cette compétition illustre surtout l’exploit réalisé par ces jeunes Réunionnais. Contrairement à de nombreux clubs métropolitains qui bénéficient d’une forte densité de compétitions et d’adversaires tout au long de la saison, les combattants réunionnais doivent composer avec un isolement géographique important. Chaque déplacement vers la métropole représente un défi humain, financier et organisationnel considérable. Pourtant, une fois sur les tapis, ils parviennent à rivaliser à armes égales avec les meilleurs Français.

Ces performances confirment le potentiel grandissant du taekwondo réunionnais. La relève est bien présente et les résultats obtenus à Béthune laissent entrevoir de belles perspectives pour les prochaines échéances nationales, mais aussi pour les Jeux des Îles de l’océan Indien 2027, où La Réunion pourrait jouer un rôle.