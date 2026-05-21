Natation : 20 nageurs réunionnais s'envolent vers les Championnats de France U18

Du 25 au 30 mai 2026, les clubs réunionnais participeront aux Championnats de France U18 de natation, organisés à Chalon-sur-Saône. Au total, 20 nageurs issus de 9 clubs de La Réunion, 7 filles et 13 garçons, prendront part à ce rendez-vous national majeur. Ils auront l’occasion de se mesurer aux meilleurs jeunes nageurs français de leur catégorie et de représenter fièrement leurs clubs ainsi que leur île. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces championnats constituent une étape forte dans le parcours des jeunes nageurs.

Ils permettront aux athlètes réunionnais de confirmer leur progression, d’acquérir de l’expérience et de se confronter aux exigences du niveau national.

- Les clubs réunionnais mobilisés -

Cette participation met en lumière le travail réalisé tout au long de l’année dans les clubs de l’île, grâce à l’investissement des nageurs, des entraîneurs, des bénévoles et des familles.

À Chalon-sur-Saône, les nageuses et nageurs réunionnais auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes et de faire rayonner la natation réunionnaise.

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