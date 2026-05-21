À la une de ce vendredi : écoles privées, prix des carburants, Electropicales, périscolaire à Paris, Europe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 22 mai 2026 : - Écoles privées : inspection dans sept établissements de La Réunion, aucune violence sur les élèves n'a été signalée - Prix des carburants : le gouvernement double la prime carburant et multiplie les petites aides - Electropicales 2026 : l'édition 100% rap s'installe au Palais des Congrès - Périscolaire : trois personnes présentées à un juge, une vingtaine d’enfants victimes - Département : une matinée dédiée à l’Europe et à la coopération régionale organisée au Jardin de l'Etat - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi un peu perturbé (Photo www.imazpress.com)

Suite au scandale de l'école privée Bétharram - révélant des violences subies par les élèves pendant des décennies au sein de l'établissement privé catholique des Pyrénées-Atlantiques - l'Éducation nationale a mené des centaines d'inspections. Au total, 442 établissements ont été mis en demeures six signalements ont été effectués. À La Réunion, sept contrôles ont été menés dans les établissements scolaires de l'Académie. Selon le rectorat, "il a été constaté une mise en œuvre effective des enseignements, conforme aux programmes et aux volumes horaires attendus dans le cadre du contrat d’association, garantissant aux élèves l’acquisition des apprentissages fondamentaux". Aucune violence physique ou sexuelle sur les élèves n'a été signalée.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs de ses ministres ont détaillé jeudi les nouvelles aides instaurées pour soutenir l'activité économique à une nouvelle "échelle", face à la hausse des prix des carburants causée par la guerre au Moyen-Orient.

C'est ce vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 que le Palais des Congrès de Saint-Denis accueille une édition 100% rap et DJ culture des Electropicales. A l'affiche, Niska, Kalash Criminel, Jolagreen23, Nono La Grinta, mais aussi des artistes péi avec Selera, Smith, Yort, DJ Mowgli, DJ Fab, PIXL et Maya Kamaty.

Deux hommes et une femme animateurs dans le périscolaire, âgés entre 30 et 51 ans, seront présentés vendredi à un juge pour des "gestes à caractère sexuel" présumés sur une vingtaine d’enfants de trois écoles parisiennes, après le coup de filet de mercredi.

Le Département organise à une matinée dédiée à l’Europe et à la Coopération régionale, ce vendredi 22 mai 2026 au Jardin de l'Etat. Au programme : tables rondes, informations concernant les bourses, la mobilité et les dispositifs d'insertion professionnelle. Une conférence sur les "40 ans d'Europe à La Réunion" se tiendra par ailleurs dans l'hémicycle du Département en fin de journée, de 17h45 à 20h

Pour ce vendredi 22 mai 2026, un petit front peu actif traverse l'île. Le matin commence sous un ciel nuageux avec un peu de pluie sur le sud jusqu'à Cilaos, mais l'accalmie revient vite avec le soleil qui reprend le dessus l'après-midi. Les nuages se replient alors sur le nord et l'est. Matante Rosina note aussi que les températures commencent à baisser.