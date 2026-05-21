À retenir ce soir : code noir abrogé, ministre raciste, Crash du Rio-Paris, enfants abandonnés et santé des Réunionnais

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 mai 2026 : - Les députés votent en commission une "symbolique" abrogation du Code noir - "Flottille pour Gaza" : un ministre d'extrême droite choque avec une vidéo de militants à genoux et mains liées - Portugal : deux enfants français, âgés de 3 et 5 ans, retrouvés seuls au bord d’une route - Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France condamnés en appel, 228 personnes, dont un Réunionnais, avaient été tuées dans l'accident - Santé mentale préoccupante, taux d'hypertension artérielle et de diabète élevés : la santé des Réunionnais sous surveillance

Hier soir, mercredi 20 mai 2026, à la veille du 25ème anniversaire de la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, les députés de la commission des lois ont voté à l'unanimité l'abrogation du "Code noir", jamais formellement abrogé.

Le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a provoqué un tollé au sein même de son gouvernement et à l'étranger en publiant une vidéo de militants d'une nouvelle "flottille pour Gaza" agenouillés et les mains liées, après leur arrestation en mer.

Deux enfants de nationalité française, âgés de 3 et 5 ans, ont été retrouvés seuls mardi en début de soirée sur une route du Portugal reliant la ville d’Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, dans le sud du pays, a appris l’AFP mercredi auprès de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête.

(Actualisé) Dix-sept ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l’Atlantique, la cour d’appel de Paris a pris ce jeudi 21 mai sa décision dans le procès pour homicides involontaires d’Air France et Airbus, relaxés en première instance. Airbus et Air France ont été condamnés pour homicides involontaires. Le Réunionnais François Henry et sa compagne Céline Guittard faisaient partie des victimes. Le jeune homme était steward à Air Austral.

Santé publique France a publié ce mardi 19 mai 2026 son baromètre 2024 qui fait le point sur six grandes thématiques de santé à La Réunion. Globalement, la santé mentale des Réunionnais est jugée préoccupante, le diabète et l’hypertension artérielle restent élevés, alors que l'adhésion à la vaccination reste faible.