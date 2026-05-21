Alexandre Laï-Kane-Cheong élu président du Sydne

Le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du Nord et de l'Est de La Réunion (Sydne) a un nouveau président : Alexandre Laï-Kane-Cheong, maire de Sainte-Suzanne, a été élu à l'unanimité ce jeudi 21 mai 2026. Il était l'unique candidat au poste. (Photo Photophoto Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Patrice Selly, maire de Saint-Benoît, est élu 1er vice-président. Céline Sitouze, maire de Sainte-Marie, est élue 2ème vice-présidente. Enfin, Joé Bédier, maire de Saint-André, est élu 3ème vice-président.