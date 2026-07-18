À la une de ce dimanche : match France-Angleterre, Grand Étang, les États-Unis bombardent l'Iran, insolite, rhinocéros de Bornéo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 19 juillet 2026 : - [Vidéos] Mondial-2026 : Deschamps sort sur une défaite dans un match fou, Mbappé dans l'histoire - [Photos-Vidéo] Saint-Benoît : les pluies de ces derniers jours ont permis au Grand Étang de se recharger en eau - Les États-Unis bombardent à nouveau l'Iran après la mort de deux de leurs soldats - Insolite : rassemblement de faux chauves, une femme abandonnée sur l'autoroute, une troisième étoile sur la fesse - Indonésie : l'insémination artificielle pour sauver le rhinocéros de Bornéo - La pa Météo France i di, sé zot i di - un dimanche plutôt sec (Photo www.imazpress.com)

L'équipe de France n'a pas réussi à fêter dignement la dernière de Didier Deschamps, les Bleus ayant été sévèrement battus samedi par l'Angleterre 6-4 lors de la "petite finale" du Mondial au terme d'un match complètement fou, marqué par le doublé de Kylian Mbappé, seul détenteur du record de buts en Coupe du monde.

Complètement à sec il y encore quelques jours, le niveau de Grand Étang commence à remonter grâce aux dernières pluies. Dans l'est de l'île, ce lieu emblématique de Saint-Benoît est depuis plusieurs années victime de la sécheresse, tout comme la flore et la faune qui y habite. Étendue d'eau entourée de paysages verdoyants, ce site est très prisé des randonneurs.

Les Etats-Unis ont lancé dimanche matin une nouvelle série de bombardements contre l'Iran, affirmant vouloir "punir" la mort dans des frappes iraniennes de deux militaires américains en Jordanie.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2026, le voici. Le rappeur Pitbull est entré dans le Guinness des records grâce à un rassemblement de 22.141 fans portant de faux crânes chauves. Alors qu’un couple empruntait l’autoroute A89, un homme a laissé sa compagne sur le bord du chemin après une dispute. Un jeune homme de 25 ans s’est fait tatouer un coq et trois étoiles sur la fesse, anticipant un troisième sacre des Bleus.

Une agence indonésienne de conservation de la faune s'efforce de capturer le dernier rhinocéros de Bornéo connu à l'état sauvage, dans le but de préserver l'espèce grâce à une fécondation in vitro, a indiqué un de ses responsables.

Pour ce dimanche 19 juillet 2026, Matante Rosina nous dit que le beau temps est encore au rendez-vous. Quelques nuages traînent encore dans le Sud au réveil, mais le temps reste plutôt sec. L'après-midi, les nuages s'imposeront mais les averses seront faibles. Le vent est faible dans le secteur Sud, partout ailleurs les brises prédominent. Dans la journée, la mer reste agitée voire peu agitée.