Météo : un dimanche plutôt sec

Pour ce dimanche 19 juillet 2026, Matante Rosina nous dit que le beau temps est encore au rendez-vous. Quelques nuages traînent encore dans le Sud au réveil, mais le temps reste plutôt sec. L'après-midi, les nuages s'imposeront mais les averses seront faibles. Le vent est faible dans le secteur Sud, partout ailleurs les brises prédominent. Dans la journée, la mer reste agitée voire peu agitée. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)