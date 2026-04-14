Natation : les Aquanautes sacrées championnes de France des clubs

Le club de natation artistique Les Aquanautes s’est illustré lors des Championnats de France Juniors Élite, organisés à Strasbourg, en décrochant une double distinction nationale. Championnes de France des clubs et 3ème au classement national toutes structures confondues. Les nageuses réunionnaises confirment leur place parmi les meilleures équipes françaises (Photos : Aquanautes)

Le résultat a été obtenu grâce au ballet libre "GECKOS", une chorégraphie exigeante et engagée, mêlant précision technique, cohésion et expression artistique, préparée tout au long de la saison.

Au-delà du résultat sportif, cette réussite constitue une fierté pour La Réunion, dans un contexte où les clubs ultramarins doivent relever des défis importants liés à l’éloignement et aux contraintes logistiques.

Le club tient à saluer l’engagement des nageuses - Roxanne, Nina, Marion, Chloé, Yaëlle, Yelina, Alice, Anna B., Anna T., Anaé - ainsi que celui des coachs Léa, Hélène, Élodie, Joël et Marie.

Les nageuses et leur encadrement sont actuellement à Strasbourg. Leur retour à La Réunion est prévu ce mardi 14 avril.

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