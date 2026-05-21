Run Senshi Karaté en mobilité Erasmus+ en Belgique auprès d’une référence mondiale du para-karaté

Dans le cadre de son projet européen soutenu par le programme Erasmus+ Sport, le club Run Senshi Karaté de la Possession a effectué une mobilité en Belgique à Liège afin de développer ses compétences dans le domaine du karaté inclusif et du para-karaté. Les membres du club réunionnais ont été accueillis par Franck Duboisse, figure internationale du para-karaté et pionnier du I-Karaté (Inclusive Karaté) en Europe. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Run Senshi Karaté)

Athlète belge de haut niveau reconnu par la Ligue Handisport Francophone, Franck Duboisse est notamment :

- premier champion du monde WKF de karaté en fauteuil ;

- multiple champion du monde et d’Europe de para-karaté ;

- ambassadeur international du karaté inclusif ;

- spécialiste reconnu de l’adaptation du karaté aux personnes en situation de handicap.

À travers cette mobilité, les participants réunionnais ont pu découvrir des méthodes pédagogiques innovantes favorisant l’inclusion de tous les publics dans la pratique du karaté, quels que soient l’âge, les capacités physiques ou les situations de handicap.

Pour Franck Duboisse : "Le karaté doit être accessible à tous. Le projet porté par Run Senshi Karaté montre qu’à des milliers de kilomètres de l’Europe continentale, des clubs partagent les mêmes valeurs d’inclusion, de respect et de dépassement de soi. Ces échanges Erasmus+ sont essentiels pour faire évoluer les pratiques et construire un sport réellement ouvert à chacun".

Les échanges ont également permis aux participants de rencontrer plusieurs athlètes belges engagés dans le développement du para-karaté, dont la championne Elvire, médaillée internationale en para-karaté.

Cette immersion sportive et humaine a permis aux membres du club réunionnais d’observer des séances adaptées, de participer à des échanges techniques et pédagogiques, mais aussi de réfléchir au développement de pratiques plus inclusives à La Réunion.

Pour Bruno Morel, président et coach de Run Senshi Karat : "Cette mobilité Erasmus+ a été une expérience exceptionnelle. Nous avons découvert des approches humaines et pédagogiques remarquables autour du para-karaté et de l’inclusion. Les rencontres avec Franck Duboisse, Elvire et toute l’équipe belge nous inspirent énormément pour l’avenir du club. Notre volonté est désormais de poursuivre ce travail à La Réunion afin de rendre le karaté toujours plus accessible à tous les publics."

Le club souhaite désormais poursuivre cette dynamique internationale afin de développer de nouveaux projets européens et renforcer les échanges entre La Réunion et les acteurs européens du sport inclusif.