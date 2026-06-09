Saint-Denis : la boxe réunionnaise à l'honneur au Gymnase Daniel Narcisse

Le club de boxe Noble Art Pour Tous organise une journée dédiée à la boxe anglaise ce samedi 13 juin 2026 au Gymnase Daniel Narcisse, situé dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Une manifestation sportive qui réunira de jeunes boxeurs ainsi que des compétiteurs amateurs venus de différents clubs de l'île. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le but de l'événement est simple : partager sa passion pour la boxe, dans une ambiance conviviale et familiale, et offrir au public un spectacle sportif de qualité. Une journée, entièrement gratuite et ouverte à tous.

• Boxe éducative à partir de 14 heures

Les jeunes licenciés auront l'occasion de démontrer leur apprentissage à travers des assauts éducatifs mettant en avant la technique, le respect des règles et les valeurs de la discipline.

• Boxe amateur à partir de 16 heures 30

Les combats amateurs prendront le relais "avec plusieurs oppositions qui promettent intensité, engagement et esprit sportif", assure les organisateurs.

À travers cette journée, le Comité Régional de Boxe Réunion souhaite poursuivre sa mission de promotion de la boxe anglaise sur l'ensemble du territoire réunionnais, en valorisant le travail réalisé quotidiennement par les clubs, les éducateurs et les bénévoles.

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