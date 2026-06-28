Saint-Denis : troisième édition de l’EMATOM Fight Night au Gymnase de Champ Fleuri

Le samedi 4 juillet 2026, l’Association Dionysienne de Pancrace (ADDP) organise la troisième édition de l’EMATOM Fight Night au Gymnase de Champ Fleuri à Saint-Denis. Cette soirée sportive réunira les meilleurs talents des arts martiaux mixtes de La Réunion, de l’océan Indien ainsi que plusieurs combattants internationaux (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Après le succès des précédentes éditions, l’EMATOM Fight Night s’impose comme l’un des rendez-vous incontournables des sports de combat à La Réunion. Le public pourra assister à une carte de combats, opposant des athlètes déterminés à défendre leurs couleurs.

Cette édition sera également marquée par la présence de Francis Martin, Réunionnais qui vit en Afrique du sud et figure des sports de combat réunionnais. Il apportera son soutien à cet événement dédié à la promotion des talents locaux et au développement du MMA dans l’océan Indien. Il sera confronté a Tshepo Majuba, un sud africain.

L’objectif de l’ADDP et d’EMATOM est de mettre en lumière les combattants réunionnais, de favoriser les échanges sportifs avec les athlètes internationaux et de proposer au public un spectacle sportif de haut niveau, accessible à tous.

Au programme :

• Des combats explosifs

• Des athlètes locaux et internationaux

• Une ambiance unique

• Des animations et partenaires locaux

• La présence exceptionnelle de Francis Martin

Informations pratiques :

Date : Samedi 4 juillet 2026

Lieu : Gymnase de Champ Fleuri – Saint-Denis

Ouverture à partir de 18h

Billetterie disponible sur HelloAsso