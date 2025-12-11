Tournoi de Noël de lutte : nouvelle édition, nouvelles têtes

Le Gymnase Henri Ganofsky a accueilli les 6 et 7 décembre 2025 le Tournoi de Noël de lutte, un événement majeur du calendrier sportif réunionnais. Pour cette 24ᵉ édition, 168 lutteurs et lutteuses, des catégories U7 à seniors, se sont affrontés pour des rencontres intenses et conviviales. L’organisation de l’évènement était assurée par le lutte club Saint-Joseph. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CRLR)

Cette année, comme lors des éditions précédentes, le tournoi a accueilli de nouveaux invités afin de donner encore un peu plus d’ampleur à la connexion Réunion-Reste du monde :

- Deux lutteurs suisses et le champion de France en titre chez les poids lourds U17, accompagnés de leur coach, Mourad El Bakali, ancien international français et multiple champion de France.

- La délégation rodriguaise, fidèle au rendez-vous, avec une équipe majoritairement féminine.

- Un événement fédérateur -

Au-delà de la compétition, le Tournoi de Noël est un moment clé pour la communauté de la lutte. Comme le souligne Valentin Damour, Conseiller technique régional au Comité lutte Réunion :

"Ce tournoi marque le début de saison et permet à nos athlètes de se confronter à de nouveaux adversaires, tout en progressant grâce aux échanges sur et en dehors du tapis. C’est aussi une occasion de rompre avec la routine et de clore l’année en beauté. Avant tout, le Tournoi de Noël reste une célébration de la lutte sur l’île !"

La compétition par équipe a été remporté par le lutte club Saint-Joseph face à l’entente Réunion.

- La formation arbitrage -

Comme chaque année, la semaine internationale de la lutte c’est l’occasion de former nos jeunes athlètes à l’arbitrage. La formation a été mené par Serge Damien arbitre international et membre de la commission d’arbitrage fédérale, il a été secondé par Jonah Sevamy Taïlamin le référent arbitre du comité régional. Après la partie théorique durant la semaine, la mise en pratique c’est faite lors de la compétition les 6/7 décembre. Après délibération du jury, le comité Régional compte 3 jeunes arbitres et 5 arbitres régionaux de plus. Ce travail est indispensable pour préparer la relève et assurer la pérennité des compétitions locales.

