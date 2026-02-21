Trail des Anglais : 30 kilomètres et 1.270 mètres de dénivelé pour les 1.535 coureurs

Ce dimanche 22 février 2026, 1.535 coureurs participent au Trail des Anglais. Ils prennent le départ au gymnase Cotur du Port dès 5h30 ce matin. Objectif : rejoindre le stade de la Redoute à Saint-Denis le plus rapidement possible en parcourant 30 km avec 1.270 m de dénivelé positif.

Ils seront 1.535 à prendre le départ du Trail des Anglais, parmi eux 364 femmes et 1.171 hommes. L’arrivée du premier coureur est estimée à 7h40 ce dimanche 22 février 2025, le dernier quant à lui devrait terminer la course aux alentours de 14 h.

- "Un dispositif de sécurité unique" et 3 barrières horaires -

Comme chaque année, le dispositif déployé est unique pour ce trail court de 30km. Les organisateurs mettent l'accent sur la sécurité avec :

8 infirmiers, 3 médecins positionnés aux points clefs avec des sacs d'urgence ainsi que 3 ambulances mais aussi une coordination des secours assurée par le PC course sur la Redoute et un personne ressource mobile.

Avant d'atteindre le stade de la Redoute il faudra respecter 3 barrières horaires :

Grande Chaloupe (pk 14) : 9h00

Colorado (pk 23) 11h30

La Redoute (pk 30) : 14h00

- 6 points de ravitaillements -

Le Trail des Anglais est une course de montagne en semi-autonomie. L’organisation proposera les ravitaillements suivants :

Au gymnase Cotur : Petit déjeuner : Thé, Café, viennoiseries

Ravito 1 Possession : (école Evariste de Parny) : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 2 Grande Chaloupe : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 3 Saint-Bernard : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 4 Maison ONF : eau

Ravito 5 Colorado : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Puis à l'arrivée : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel + sandwich



En 2024, les grands gagnants du Trail des Anglais étaient : Andrianirina Rivosa chez les hommes, qui a fini le parcours en 2heures et 30 minutes et Isabelle Lamy pour les femmes, en 3 heures et 06 minutes.

