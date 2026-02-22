TOUTE L’ACTUALITÉ
Boucan Canot : deux requins juvéniles observés dans les filets, la baignade est interdite

  • Publié le 22 février 2026 à 12:24
  • Actualisé le 22 février 2026 à 12:34
plage étang salé poste de secour

Ce dimanche 22 février 2026, selon nos informations, un requin juvénile bouledogue et un bouledogue ont été observés dans les filets de la plage de Boucan Canot (Saint-Paul). Ils rentrent et ils sortent de la zone sécurisée, certainement menacés par des prédateurs. Les maitres-nageurs sauveteurs (MNS) ont dressé le drapeau rouge. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre (Photo : rb/www.imazpress.com)

Saint-Paul, Requin, Boucan Canot

2 Commentaires
tof
tof
1 heure

espérons qu'ils vont pouvoir être libérés de ce filet et rendus a la mer

Répondre
Moun
Moun
1 heure

Quelle taille ?

Répondre