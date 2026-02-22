Boucan Canot : deux requins juvéniles observés dans les filets, la baignade est interdite

Ce dimanche 22 février 2026, selon nos informations, un requin juvénile bouledogue et un bouledogue ont été observés dans les filets de la plage de Boucan Canot (Saint-Paul). Ils rentrent et ils sortent de la zone sécurisée, certainement menacés par des prédateurs. Les maitres-nageurs sauveteurs (MNS) ont dressé le drapeau rouge. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre (Photo : rb/www.imazpress.com)