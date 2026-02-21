Saint-Paul : l'hôpital Gabriel Martin bientôt démoli pour laisser place au projet "La Kour Gaby"

Le 7 mars 2019, l'hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul a fermé ses portes pour laisser place au plus moderne Centre hospitalier Ouest Réunion (Chor). Depuis, il avait été laissé depuis à l'abandon. À partir de ce début d'année 2026, l'ancien bâtiment va être totalement détruit pour à la place, y construire "La Kour Gaby". Un ensemble immobilier mixant commerces, bureaux, logements et parkings (Photos : rb/www.imazpress.com)

L’opération "La Kour Gaby" constitue l’un des piliers du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) de la commune de Saint-Paul.

Situé sur l’emprise foncière de l’ancien centre hospitalier Gabriel Martin, ce projet vise à transformer un site désaffecté de 10.100 m2 en un pôle de mixité urbaine.

- L'hôpital Gabriel Martin va être démoli -

En ce début d'année 2026, l'opérateur Ocidim (filiale du groupe VINCI SBTPC) va - par le biais des entreprises mandatées - procéder à la démolition totale de l'ancien hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul.

Impossible pour le promoteur de simplement réaménager le bâtiment, "ce n'était pas adapté", indique Mathieu Raoult, directeur du programme.

"Nous aurons un premier temps des opérations de démolition et de désamiantage qui vont durer une petite année", explique-t-il.

D'ici début 2027, commencera la construction du nouveau bâtiment avec une livraison prévue en 2028.

L’investissement global est de 43 millions d’euros.

- Un nouveau pôle de mixité urbaine en lieu et place de Gabriel Martin -

Ce projet prévoit la construction de 2.456m² de commerces, 1.800m² de bureaux, "Des enseignes de proximité au service des habitants : primeur, boulangerie, halle gourmande, optique, professions libérales et services administratifs", liste Ocidim. Le tout autour d’un cœur d’îlot végétalisé. Un espace de 86 m2 dédié au travail collaboratif sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment.

Les commerces et bureaux sont cédés à Actisem, filiale de CDC Habitat.

125 logements sont prévus dans le programme. Ils sont cédés à la Sidr, filiale de CDC Habitat. Ce parc résidentiel favorise la mixité sociale avec : 41 logements Locatifs Très Sociaux (LLTS); 17 logements Locatifs Sociaux (LLS); 23 logements en Prêt Locatif Social (PLS) et 44 logements Locatifs Intermédiaires (LLI).

247 places de parking sont également prévues sur quatre niveaux, dont la répartition prévoit 140 places pour les logements, 85 pour les bureaux et 42 pour les commerces.

"Cette opération permettra aux Réunionnais de bénéficier d’une nouvelle offre de logements de qualité, accessibles au plus grand nombre, contribuant à la création d’un cadre de vie attractif, équilibré et durable au cœur de Saint-Paul", indique Mathieu Raoult.

De plus, pour pallier le manque de locaux administratifs en mairie centrale, la commune de Saint-Paul s’est engagée, "via un Bail en l'État Futur d'Achèvement (BEFA) pour une durée de 9 ans sur : 900 m2 de bureaux (plateau aménagé) pour relocaliser ses services, une cellule commerciale de 71,70 m2 située en rez-de-chaussée, spécifiquement aménagée pour l'accueil du public et 40 places de stationnement dédiées", explique à Imaz Press la municipalité.

- Un projet dans les cartons depuis plus de cinq ans -

Pour donner vie à ce projet, l'opérateur Ocidim a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé en 2019 après la fermeture du centre hospitalier.

En 2020, Ocidim remporte cet appel pour acquérir l’ancien hôpital Gabriel Martin (12.867 m²), dont 2.769 m² sont cédés à l’Établissement Public Foncier de la Réunion (EPFR).

Le 31 décembre 2025, "a été signé l'acte d'acquisition du foncier pour le bâti, racheté au CHU", explique à Imaz Press, Mathieu Raoult, le directeur du programme "Kour Gaby".

"Notre projet a plu à la ville et au CHU, qui ont validé notre sérieux et notre capacité à construire", se félicite le directeur du programme.

