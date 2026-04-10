Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique, bientôt en visite à La Réunion

Le Comité régional olympique et sportif (CROS) de La Réunion annonce la venue sur l’île d’Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et ancienne ministre des sports, les 13 et 14 avril 2026. Cette visite, la troisième d’un président du CNOSF après Claude Collard en 1977 et Henri Serandour en 1993, fait suite au déplacement du CROS de La Réunion en octobre 2025 à la Maison du sport français, à l’occasion du séminaire des territoires.

Cette visite "répond également à la volonté d’Amélie Oudéa-Castéra, exprimée dès son élection en 2024, d’aller à la rencontre de l’ensemble des territoires, en particulier ultramarins, ainsi que de leurs acteurs institutionnels et du mouvement sportif local", détaille le CROS Réunion.



Pour ce dernier, la présence de la présidente du CNOSF "sera l’occasion de dresser un état des lieux du sport réunionnais, de valoriser ses réussites et ses dernières avancées (Ladom Sport, incubateur du sport…), tout en rendant compte des difficultés et des défis auxquels doivent faire face les territoires ultramarins".



Amélie Oudéa-Castéra rencontrera les collectivités, les services de l’État, le rectorat - en lien avec l’Union nationale du sport scolaire - ainsi que les ligues et comités régionaux. Des échanges avec des partenaires privés sont également prévus.

- Rencontre avec les jeunes sportifs de La Réunion -

La présidente du CNOSF, accompagnée de Gilles Erb, vice-président du CNOSF et président de la Fédération française de tennis de table, et de Jean-Marc Serfati, élu du CNOSF et directeur national de l’UNSS, rencontrera les élèves inscrits en structure de haut niveau au sein d'un lycée du Port.

La délégation se rendra également au Stade en Eaux Vives Intercommunal de Sainte-Suzanne pour une visite du site.

"Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF mais également ancienne ministre des sports et sportive de haut niveau", réagit Johan Guillou, Président du CROS Réunion.

"Cette visite marque l’attention portée aux territoires ultramarins et constitue une étape importante pour renforcer l’accompagnement du sport réunionnais, notamment sur les enjeux de mobilité et de développement", conclut-il.

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