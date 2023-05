Le TCO présente ses nouveaux lauréats du Békali

Pour la 11ème année consécutive, le Territoire de la côte ouest (TCO) met en place le dispositif Békali, à destination des artistes afin de développer leur projet artistique en lien avec le territoire et ses habitants. Cette année, trois nouveaux lauréats seront programmés dans les quatre salles partenaires du TCO : l’atelier 212 pour le projet "Gros Babouk", la compagnie Morphose pour le projet "Let’s dance", la compagnie H.A.D pour le projet "Comment devenir un dictateur en une heure" (Photo sly/www.imazpress.com)

Le TCO a présenté ce mardi 30 mai 2023 les lauréats de l'année. La compagnie Morphose indique avoir postulé au dispositif "pour des raisons d'accompagnement, de pensées du territoire". "Ca nous apporte une base solide et un certain nombre de dates à tourner dans différents territoires de l'ouest" indiquent les chorégraphes. Regardez :

"C'est un dispositif qui permet d'être dans un réseau, ça nous permet d'avoir un temps de création, des moyens, une logistique" estiment les auteurs de "Gros Babouk Anlèr", de l'atelier 212, qui adapte les comptines françaises en créole. Regardez :

"C'est un soutien à plein de niveaux : humainement, administrativement, financièrement...Békali et le TCO sont vraiment un soutien immense" explique la compagnie H.A.D. "Ce qui est intéressant aussi c'est toute la partie de résidence. On ne vient pas juste faire un spectacle, on a tout un temps de rencontre. L'important c'est d'être le plus accessible possible, ne pas être élitiste" assurent les deux artistes, écoutez :

Roxane Pausé Damour, vice-présidente TCO explique que"ce dispositif innovant et unique, qu'on accompagne depuis 2011, a pour but de vraiment accompagner les artistes émergeants en les dotant de moyens". "On travaille avec les quatre scènes du TCO, donc le Kabardock, le Séchoir et Lèspas"ajoute-t-elle. Le Békali représente un budget de 86.000 euros par an pour le TCO. Ecoutez :

Depuis 2011, c’est plus d’une trentaine de créations originales qui ont vu le jour parmi lesquelles des productions de Grèn Semé, Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Ann O’ARO, Tine Poppy… Bon nombre d’entre eux ont su faire également entendre leur voix et "zot talen" au national comme à l’international.



En matière de créations artistiques, le TCO "foisonne en multiples talents qui comme chaque année suscitent notre curiosité, nous plongent dans des univers inconnus et nous rend tout simplement heureux devant autant de féeries".

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com