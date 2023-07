Campagne de stérilisation de chats et chiens sur dans l'Ouest

Pour la deuxième année consécutive, l’association Revez organise du mercredi 2 au dimanche 20 août 2023, la campagne de stérilisation et d'identification de proximité dans les territoires de l’Ouest. Soutenu par le TCO, et en partenariat avec les Vétérinaires pour tous, cet événement a pour but de sensibiliser la population des hauts de l'ouest sur l'importance de stériliser leurs animaux. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Les bénévoles de l'association sont actuellement sur le terrain afin de sensibiliser la population des hauts de l'ouest sur l'importance de stériliser leurs animaux.

Certains foyers, dépassés par le nombre de portées, acceptent d'être accompagnés dans les démarches par l'association, qui met à disposition, si besoin, un "taxi animalier" afin de faciliter le transport de l'animal jusqu'à la clinique vétérinaire partenaire.

Le planning se remplit doucement et il reste des places pour des chiens et chats, mâles et femelles, sur les deux dernières semaines de la mission. En revanche, pour la première semaine, qui débutera mercredi prochain, il reste à ce jour seulement de la place pour 24 chats et deux chattes. La castration des chats mâles est un acte chirurgical peu invasif, qui se fait en parallèle des autres chirurgies. C'est pourquoi les étudiants vétérinaires peuvent stériliser beaucoup plus de chats mâles que de chiens ou de femelles.

Revez lance donc un appel aux propriétaires de chats qui souhaiteraient faire stériliser leur animal dès la semaine prochaine. Il suffit d'être résident dans une commune du TCO et d'être non imposable. La priorité est donnée aux animaux qui ont accès à l'extérieur et qui peuvent donc se reproduire de façon incontrôlée.

Pour toute prise de rdv, il faut contacter le numéro 09 73 03 40 75 (prix d'un appel local).