Saint-Paul : le Trokali Mobile revient à La Plaine et Bois de Nèfles

Habitants de La Plaine / Bois de Nèfles Saint-Paul et alentours, comme tous les 4èmes samedi du mois, vous avez rendez-vous ce samedi 23 septembre 2023 à la déchèterie éphémère et au Trokali Mobile installés au niveau du parking du collège Jules Solesse.

L’occasion de faire le tri dans ses affaires et de donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus, mais qui pourraient être très utiles pour d'autres : vêtements, chaussures, livres, jouets, outils, appareils électroniques, et bien plus encore !

Et dans les caissons de la déchèterie éphémère, déposez vos déchets encombrants, végétaux, électriques / électroniques, ...

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com