Sensibilisation à l’adoption responsable et à la stérilisation : une journée dédiée aux animaux

"Tôt ce matin, nos médiateurs se sont glissés dans des costumes de chat, rappelant ainsi l’importance de la journée mondiale des animaux" a écrit le Territoire de l'Ouest ce mercredi 4 octobre 2023. "Armés de panneaux informatifs et de peluches géantes de chat, ils se sont aventurés sur les marchés et les places publiques, attirant l’attention de tous, jeunes et moins jeunes" note l'intercommunalité dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Territoire de l'Ouest)

• Sensibilisation à l’adoption responsable

L’objectif principal de cette action était de sensibiliser à l’adoption responsable. Nos médiateurs ont rappelé combien il est essentiel de réfléchir attentivement avant d’adopter un animal de compagnie. Ils ont souligné la disponibilité d’animaux adorables dans les refuges locaux, prêts à trouver un foyer aimant.

Les médiateurs ont souligné l’importance de l’identification claire des animaux de compagnie, telle qu’une puce électronique ou un collier avec une médaille, pour faciliter leur retour en cas de perte.

• Un engagement pour la stérilisation

L’action de sensibilisation a mis en avant l’engagement en faveur de la stérilisation pour contrôler la population animale. Nos médiateurs ont informé les résidents du territoire sur les possibilités de stérilisation gratuite offertes par le Territoire de l’Ouest.