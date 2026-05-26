"Allô Zimpôt" : les experts-comptables à vos côtés pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus ce mercredi

L'opération "Allô Zimpôt" continue en cette période de déclaration de revenu. Le temps d'un échange libre et confidentiel, des experts-comptables bénévoles et des agents des finances publiques se tiennent à votre disposition ce mercredi 27 mai 2026, de 9h00 à 12h30, pour vous aider à comprendre et à remplir votre déclaration de revenus. Venez sans rendez-vous, dans l'un des 5 sites d'accueil de proximité

Saint-Denis

Maison des professions du Chiffre et de l'Audit,

36 B rue Juliette Dodu

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La Possession

Espace socio-culturel Nelson Mandela,

3 rue Barakani

Saint-Pierre

Hôtel de ville,

rue Méziaire Guignard

Saint-Benoît

Village connecté,

15 Rue Pierre Benoît Dumas

Le Tampon

Hôtel de ville,

256 rue Hubert Delisle

Vous pouvez également poser vos questions à des experts-comptables bénévoles par téléphone, via l'unique numéro vert national au 0 8000 65432. Appel gratuit, accessible uniquement aux horaires suivants : 20, 21*, 27 et 28* mai, ainsi que 3 et 4* juin 2026 de 11h à 20h (heure de La Réunion)

*Nocturnes les jeudi 21, 28 mai et 4 juin jusqu’à 23h

L'opération régionale, en présentiel, est organisée avec le soutien de la Direction Régionale des Finances Publiques, mais aussi des mairies de La Possession, de Saint-Benoît (via le Village Connecté), de Saint-Pierre et du Tampon.