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"Allô Zimpôt" : les experts-comptables à vos côtés pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus ce mercredi

  • Publié le 26 mai 2026 à 13:50
  • Actualisé le 26 mai 2026 à 13:53
Les Français ne paieront pas davantage d'impôt sur le revenu au 1er janvier 2025 malgré l'absence d'indexation sur l'inflation du barème

L'opération "Allô Zimpôt" continue en cette période de déclaration de revenu. Le temps d'un échange libre et confidentiel, des experts-comptables bénévoles et des agents des finances publiques se tiennent à votre disposition ce mercredi 27 mai 2026, de 9h00 à 12h30, pour vous aider à comprendre et à remplir votre déclaration de revenus. Venez sans rendez-vous, dans l'un des 5 sites d'accueil de proximité

Saint-Denis 

Maison des professions du Chiffre et de l'Audit,
36 B rue Juliette Dodu
­
La Possession

Espace socio-culturel Nelson Mandela,
3 rue Barakani

Saint-Pierre 
Hôtel de ville,
rue Méziaire Guignard

Saint-Benoît 
Village connecté,
15 Rue Pierre Benoît Dumas

Le Tampon
Hôtel de ville,
256 rue Hubert Delisle

Vous pouvez également poser vos questions à des experts-comptables bénévoles par téléphone, via l'unique numéro vert national au 0 8000 65432. Appel gratuit, accessible uniquement aux horaires suivants : 20, 21*, 27 et 28* mai, ainsi que 3 et 4* juin 2026 de 11h à 20h (heure de La Réunion)

*Nocturnes les jeudi 21, 28 mai et 4 juin jusqu’à 23h

L'opération régionale, en présentiel, est organisée avec le soutien de la Direction Régionale des Finances Publiques, mais aussi des mairies de La Possession, de Saint-Benoît (via le Village Connecté), de Saint-Pierre et du Tampon.

Impôt, Experts-comptables, Allô Zimpôt

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