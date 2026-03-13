Éducation à l’environnement et au développement durable : l'État lance l'appel à projets "Climat : nos actions pour notre île"

Ce vendredi 13 mars 2026, la préfecture de La Réunion partage un appel à projets consacré aux enjeux du changement climatique sur le territoire, en lien avec la gestion de l'eau, la résilience face aux risques cycloniques ou encore l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Vos idées sont attendues jusqu'au 3 avril 2026 à midi. "Climat : nos actions pour notre île". Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

L’État lance, avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, un appel à projets consacré aux enjeux du changement climatique sur le territoire de La Réunion, qu’il s’agisse d’actions d’adaptation ou d’atténuation.

Cet appel à projets s’adresse au monde associatif, ainsi qu’aux collectivités locales, mutuelles, entreprises, établissements scolaires et établissements publics de La Réunion souhaitant porter un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable (EDD).

- Résilience, adaptation et biodiversité -

Comme chaque année, cet appel à projets vise à accompagner des initiatives éducatives en lien avec les grands défis climatiques auxquels le territoire réunionnais est confronté.

Les projets proposés devront s’inscrire dans les orientations de l’éducation au développement durable et pourront notamment porter sur les thématiques suivantes :

Renforcer la résilience face aux risques naturels, tels que les cyclones ou l’érosion côtière ;

Préserver la biodiversité, notamment à travers la gestion de l’eau, la protection des forêts et le renforcement du lien entre les populations et la nature ;

Accompagner l’adaptation des secteurs d’activité (agriculture, tourisme, santé, énergie, etc.) face aux effets du changement climatique.

- Modalités de participation -

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 3 avril 2026 à 12h.

Les dossiers de candidature doivent être déposés par voie dématérialisée via la plateforme Démarches simplifiées.

L’ensemble des modalités de participation est précisé dans le cahier des charges, disponible ici