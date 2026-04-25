À la une de ce dimanche : marmailles secouristes, Cap Noir, tirs à la Maison Blanche, insolite, incendie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 avril 2026 : - [Photos-Vidéos] Appels aux 15, bobos… les enfants formés aux gestes de premiers secours - Cap Noir : une fenêtre ouverte sur le cirque de Mafate - Tirs au dîner des correspondants de la Maison Blanche, Trump évacué - Insolite : course entre un robot et des sangliers, il risque sa vie pour sauver un goéland et la sucette au goût boulette de viande - Saint-Paul : un entrepôt en flammes dans la zone industrielle de Cambaie - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche en demi-teinte (Photo www.imazpress.com)

Ils ont entre trois et douze ans, certains ne savent pas encore écrire et lire et pourtant… ils peuvent déjà vous sauver la vie. À La Réunion, ces enfants apprennent les gestes de prévention aux dangers grâce à Alicia Messa, gérante de Octavia Formation. Un apprentissage ludique et des objectifs adaptés à l'âge et selon le rythme de chaque enfant pour ces "Graines de secouristes"

Masse rocheuse élevée, le Cap Noir est situé dans les hauts de la Possession. Il sépare le plateau du Dos-d'Âne du lit de la Rivière des Galets. Moins connu et moins haut que le point de vue du Maïdo, le Cap Noir et ses 1.000 mètres d'altitude offrent un panorama exceptionnel sur le sud du Cirque de Mafate. Rendu dangereux par les intempéries, le sentier est actuellement fermé au public, pour le plus déplaisir des amoureuses et des amoureux de la nature. Imaz Press vous fait découvrir ce site à travers ces images réalisées en drone et dans le respect de la réglementation

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026, le voici. Un robot a été filmé en pleine rue à la poursuite de sangliers. Un homme a risqué sa vie à La Paz, au Mexique pour sauver un goéland coincé au sommet d'un lampadaire. Et, la sucette au goût boulette de viande du 1er avril n’était en fait pas un canular.

Un incendie est en cours dans la zone de Cambaie ce samedi 25 avril 2026. Selon nos confrères du Quotidien, c'est un entrepôt qui est en feu. Plusieurs casernes de pompiers sont en intervention pour tenter de maîtriser le sinistre. Les flammes sont visibles depuis les hauts de Saint-Paul et de la Possession. L'origine de l'incendie n'est pas déterminée à ce stade.

Pour ce dimanche 26 avril 2026, Matante Rosina voit des averses début de matinée sur l'est avant que le temps se montre plus clément et un beau soleil sur l'ouest en matinée. L'après-midi, les pentes ouest et sud-ouest reçoivent des averses modérées, notamment du côté du Tévelave et du Tampon. Et en soirée, un nouvel épisode pluvieux revient s'inviter sur l'est, la journée se termine comme elle a commencé.