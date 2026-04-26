Tirs au dîner des correspondants de la Maison Blanche, Trump évacué

Le président américain Donald Trump a été évacué samedi soir du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.

🔴 La evacuación

Otra grabación de la evacuación de Trump tras el tiroteo.

(Agencia AJN) pic.twitter.com/psFJeGu0jH — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) April 26, 2026

Donald Trump et son épouse Melania Trump sont "en sécurité", a précisé le Secret Service, en charge de la protection des hautes personnalités politiques américaines.

Le président américain est retourné à la Maison Blanche et devait s'exprimer devant la presse après 02H00 GMT, a fait savoir la Maison Blanche.

Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.

🔴 Panique et curiosité chez les journalistes alors qu’un tir a été entendu au diner des correspondants de la Maison Blanche. Donald Trump a été évacué. pic.twitter.com/U7AldZ6pBf — SIRÈNES (@SirenesFR) April 26, 2026

Toute la salle a été évacuée, ont constaté des journalistes de l'AFP, tandis que les membres du gouvernement américain, du chef du Pentagone, Pete Hegseth, au chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, ont apparemment été évacués.

Il régnait une grande confusion sur les circonstances précises de l'incident survenu en plein dîner des correspondants de la Maison Blanche en présence, pour la première fois en tant que président, de Donald Trump.

Les tirs ont eu lieu dans "une zone de contrôle" à l'extérieur de la salle du dîner des correspondants, a expliqué le Secret Service.

Aucune information officielle n'a été communiquée pour le moment sur des victimes.

L'un des participants, le docteur Oz, a raconté que "des coups de feu" avaient été tirés, a-t-on entendu sur place.

Sur des images diffusées à la télévision américaine, on voit les gardes du corps dégager le vice-président JD Vance de l'estrade, puis le président américain qui semble trébucher.

Sur une vidéo de l'AFP, on peut voir le président Trump, smoking et nœud papillon, assis à la table d’honneur alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Ce n'est qu'après quelques secondes que les convives semblent se rendre compte qu'un incident s'est produit, la Première dame, Melania Trump, montrant un visage angoissé alors que le président semble sans réaction.

- Un suspect appréhendé -

Des agents de sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l'estrade. La musique d'ambiance s’arrête alors que d'autres gardes enjambent la table et semblent tenir en joue le public.

Alors que le silence se fait dans la salle, les invités, répartis à des tables rondes à nappe blanche, se cachent sous les tables après un moment de stupeur.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué le travail des services de sécurité et dit qu'un suspect avait été "appréhendé".

Il a ajouté espérer que les festivités puissent se poursuivre, mais ses services de sécurité ont finalement annulé l'évènement.

Des policiers ont encerclé les lieux et des hélicoptères survolaient la zone dans le centre de la capitale.

L'association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) est organisatrice de ce grand raout politico-médiatique.

Depuis son retour au pouvoir, le président américain attaque sans relâche la presse, verbalement et devant les tribunaux, tandis que l'emprise de ses alliés sur le paysage médiatique s'étend, comme le rachat de Warner Bros Discovery (WBD) par son concurrent Paramount Skydance, contrôlé par des proches de Donald Trump, les Ellison.

Le milliardaire, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1920, a toujours boudé la soirée en tant que président.

Ce dîner, auquel assistent des centaines de journalistes et dirigeants de presse avec leurs invités du monde politique et économique, a lieu chaque année fin avril. Il lève des fonds pour des bourses et des prix.

AFP