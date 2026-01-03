À la une de ce dimanche : galette des rois, Maduro aux Etats-Unis, la Suisse en deuil, insolite, métro de Rome et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 4 janvier 2026 : - Épiphanie : tradition et gourmandise s'invitent à table avec la galette des rois - Nicolas Maduro est arrivé aux Etats-Unis qui entendent "diriger" la transition au Venezuela - Bar incendié en Suisse : enquête ouverte contre les gérants français, journée de deuil national - Insolite : un braquage à 30 millions d'euros, un gramoune star de Tik Tok et le chat le plus vieux du monde - Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec pour ce premier week-end de l'année (Photo www.imazpress.com)

Pas encore eu le temps de digérer les repas de fête ? Peu importe, ce dimanche 4 janvier 2026, il est l'heure de célébrer l'Épiphanie avec la traditionnelle galette des rois. Classiquement composée de pâtes feuilletées et de frangipane, depuis des années, les artisans s'offrent quelques libertés pour proposer une variété de saveurs. Une fête gourmande mais une fête religieuse avant tout.

Le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, est arrivé samedi à New York après sa capture par les Etats-Unis, qui ont annoncé leur intention de « diriger » la transition au Venezuela et d’exploiter ses vastes réserves de pétrole.

Les autorités suisses ont annoncé samedi l’ouverture d’une enquête pénale contre les deux gérants français du bar ravagé la nuit du Nouvel an par un incendie dans la station de ski de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés, et décrété une journée de deuil national vendredi 9 janvier.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026, le voici. C'est un braquage digne d'une célèbre série espagnole (aura la référence qui veut), des cambrioleurs ont braqué une banque pour un montant de 30 millions d'euros. À 85 ans, Guy, est devenu une star de TikTok en enseignant le patois auvergnat à sa petite-fille. Flossi, le chat le plus vieux du monde vient de fêter ses 30 ans.

Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes.

Après des week-end bien pluvieux, Matante Rosina va enfin pouvoir profiter de son jardin. Un temps sec se poursuit en ce début d'année. Quelques nuages se manifesteront avec de petites gouttes dans les Hauts mais rien ne pouvant entacher son moral. Même les températures repartent à la hausse.