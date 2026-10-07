À la une de ce jeudi : "temps démocratique" lycéen, Sébastien Lecornu, grève de la petite enfance, mobilisation, Miss Universe Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 8 octobre 2026 : - Mouvement lycéen : à deux jours des vacances, le Premier ministre instaure un "temps de démocratie", infaisable à La Réunion - Lycées, carburants, agriculture, budget : Sébastien Lecornu annonce une série de mesures face aux crises - Grève de la petite enfance : le cri d'alarme des professionnels des crèches de La Réunion - Mobilisation lycéennes : les lycéens appelés de nouveau à se mobiliser jeudi - [Photos] Miss Universe Réunion 2026 : la grande finale se tiendra le 10 octobre à La Plaine-des-Palmistes - La pa Météo France i di, sé zot i di – toujours de la pluie dans l'est et du soleil dans l'ouest (Photo www.imazpress.com)

Ce mardi 6 octobre 2026, le Premier ministre a annoncé la suspension des cours dans les lycées sur une demi-journée pour "un temps de démocratie". Dans l'académie, la mise en application semble bien délicate. Le gouvernement semble avoir oublié que, dans deux jours, nos élèves sont en vacances. Compliqué dès lors d'organiser une quelconque concertation en si peu de temps. Le rectorat annonce laisser le temps aux proviseurs d'organiser ces temps d'échanges, après les congés.

Sébastien Lecornu s'est adressé aux Français ce mercredi 7 octobre 2026 depuis Matignon. Après plusieurs jours de mobilisation lycéenne, le Premier ministre a promis des premières réponses d'ici la fin du mois d'octobre et une hausse des moyens de l'Éducation nationale. Face à la flambée des carburants, il annonce la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques, avec l'objectif de faire baisser le prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre. Le chef du gouvernement a également abordé l'agriculture et la situation financière du pays lors de son allocution.

À l'appel d'un mouvement national (SNPPE, CGT, collectif "Pas de bébés à la consigne"), une partie des professionnelles de la petite enfance de La Réunion sera en grève ce jeudi 8 octobre 2026. Le secteur dénonce des conditions de travail dégradées et des professionnels épuisés. L’objectif est clair, à quelques mois de l’élection présidentielle : interpeller l’opinion publique et les élus sur les difficultés du métier.

Deux jours après une forte mobilisation mardi pour demander plus de moyens, les lycéens et étudiants sont de nouveau appelés à manifester jeudi, alors que le gouvernement multiplie les signes d'apaisement pour mettre fin à la crise.

La première Miss Universe Réunion sera élue le samedi 10 octobre 2026 à 19h30 à l’Espace Culturel Guy Agénor, à La Plaine-des-Palmistes. La lauréate représentera ensuite La Réunion à Miss Univers 2026, le concours le plus prestigieux du monde, en novembre à Porto Rico.