À la une de ce jeudi : bioéthanol à La Réunion, cour criminelle, incendie dans le sud, fusillade en Guadeloupe, théâtre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 2 juillet 2026 : - Rouler au bioéthanol à La Réunion, c'est techniquement possible mais pas rentable, la filière n'est donc pas développée - Cour criminelle : deuxième jour de procès pour l'ancien principal du collège Juliette-Dodu, poursuivi pour viols incestueux - Le sud de la France frappé par un important incendie attisé par les vents - Guadeloupe : deux femmes tuées et un enfant blessé dans une fusillade - TOMA 2026 : le théâtre de La Réunion bien représentée à Avignon - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi bien ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Alors que les prix des carburants ont connu une augmentation sur fond de tensions au Moyen-Orient, la question revient sur la table : pourquoi La Réunion ne développe-t-elle pas le bioéthanol, un carburant produit à partir de matières végétales comme la canne à sucre ? C'est techniquement possible mais pas suffisamment rentable, la filière n'est donc pas développée pour le moment.

Depuis ce mercredi 1er juillet 2026, c'est un couple qui se retrouve devant la Cour criminelle de La Réunion. Si l'homme est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur sa fille, âgée 8 ans et demi, la jeune femme est quant à elle mise en cause pour non-dénonciation de crime et de délit sur mineur de 15 ans. Mais, l'enquête permet aussi d'apprendre que l'accusé, plusieurs années auparavant, avait déjà commis des agressions sexuelles sur sa fille issue d'une première union.

Un an après l'incendie du massif des Corbières, le sud de la France est à nouveau frappé par un feu d'ampleur parti mercredi après-midi de l'Hérault avant de rapidement se propager au département voisin de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent, combattu par des centaines de pompiers.

Une fusillade est survenue mardi soir à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), a indiqué à l’AFP Stéphanie Bazart, procureure de la République de Basse-Terre. De sources concordantes, la piste du règlement de comptes est privilégiée. Les "tirs multiples", survenus à l’extérieur d’un bar de la commune, ont mortellement touché deux femmes et blessé quatre autres personnes dont un jeune enfant, a précisé la procureure.

Du 4 au 23 juillet 2026, la 29ème édition du TOMA (Théâtres d'Outre-mer en Avignon) revient avec une programmation riche et engagée. Fidèle à son ADN, le festival met en lumière des voix artistiques venues de Martinique, Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et avec une place particulière accordée cette année encore à la création réunionnaise

Pour ce jeudi 2 juillet 2026, Matante Rosina voit une belle journée en perspective. Le soleil brille dès le matin sur toute l'île, l'intérieur se couvre un peu l'après-midi mais le bord de mer garde de larges éclaircies. En soirée, quelques averses font leur retour entre Sainte-Rose et Saint-Joseph.