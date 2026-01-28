À la une de ce jeudi : municipales 2026, éducateur condamné, recensement 2026, 24 heures pour un son et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 29 janvier 2026 : - Municipales 2026 : la campagne bat déjà son plein - Viols et agressions sexuelles sur mineurs : 18 ans de réclusion pour l'ancien éducateur - Recensement 2026 : l'enquête sur la population démarre ce jeudi - Saint-Denis : 24 heures pour créer un titre et son clip, le défi fou du Z H24 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plutôt sage… mais Matante Rosina reste vigilante (Photo www.imazpress.com)

Il reste désormais moins de deux mois avant le premier tour des élections municipales 2026. Nombre de candidats et candidates ont d'ores et déjà lancé leur campagne, certains ont annoncé leur candidature, et d'autres laissent planer le doute. Des surprises ne sont pas à exclure dans les semaines à venir, à l'image de ces derniers jours où certaines personnalités politiques ont décidé de revenir sur le devant de la scène. Imaz Press Réunion fait le point sur cette campagne qui ne manquera pas de continuer à surprendre.

Il aura fallu un peu moins de deux heures aux cinq magistrats de la Cour criminelle de La réunion pour répondre oui aux 22 questions de l'ordonnance de mise en accusation. Richard Derand est reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles sur quatre mineurs alors qu'il était leur éducateur au sein de la PJJ. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de la moitié. Il a déjà annoncé qu'il ne comptait pas faire appel.

Ce jeudi 29 janvier 2026, est lancé à La Réunion, le recensement de la population. L'enquête de recensement de la population - menée en partenariat avec les municipalités - permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative. 19 communes de l'île et 86.000 personnes sont concernées.

Ils sont huit et se lancent un défi un peu fou : écrire, composer, enregistrer un titre, mais aussi en tourner le clip, en seulement 24 heures. Le Z H24 est un évènement qui sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux à compter du jeudi 29 janvier à 18 heures, jusqu'au vendredi 30 janvier 2026.

Ce jeudi 29 janvier 2026, Matante Rosina garde un œil sur le ciel et l’autre sur l’horizon. Une zone dépressionnaire passe bien au nord de La Réunion, laissant à l’île un temps globalement calme. Le matin s’annonce passagèrement nuageux, avant que quelques averses ne viennent arroser les reliefs l’après-midi, surtout du côté du Sud-Ouest.Rien d’alarmant pour autant, même si une dégradation plus franche ne peut pas être totalement écartée. Les températures ne bougent pas vraiment, le vent de Nord-Est souffle tranquillement sans excès, et la mer reste peu agitée à agitée avec une petite houle de nord autour d’un mètre.