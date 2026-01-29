Tirs de flash-ball au Chaudron : deux personnes condamnées

Ce mercredi 28 janvier 2026, deux personnes étaient devant le tribunal de Saint-Denis pour répondre de leurs actes après avoir tiré en l'air avec un pistolet à balles en caoutchouc lors du concert Karavan la Kour au Chaudron à Saint-Denis. À la barre, les deux prévenus nient les faits. Mais cela ne convainc pas. Le premier est condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Le second, reconnu comme étant le tireur, est condamné à 18 mois ferme avec maintien en détention (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les tirs de flash-ball avaient visé le public de l’événement "Karavan la kour" le samedi 29 novembre 2025 au soir dans le quartier du Chaudron.

Le mercredi 3 décembre, les deux hommes mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une première interpellation, celle d'un homme de 27 ans, avait eu lieu le dimanche 30 novembre. Il avait été ensuite relâché le temps de retrouver le deuxième.

Face à la gravité des faits, la mairie de Saint-Denis dans un communiqué, a condamné cette mise en danger du public.

www.imazpress.com/[email protected]