Recensement 2026 : l'enquête sur la population démarre ce jeudi

Ce jeudi 29 janvier 2026, est lancé à La Réunion, le recensement de la population. L'enquête de recensement de la population - menée en partenariat avec les municipalités - permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative. 19 communes de l'île et 86.000 personnes sont concernées (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette année, trois nouvelles questions sont ajoutées au bulletin individuel du recensement de la population. Celles-ci portent sur le lieu de naissance des parents de l’individu afin de connaître la diversité des origines des personnes vivant en France y compris au niveau des territoires, et d’étudier la variété des situations selon l’origine, ainsi que les mobilités géographiques au fil des générations.

Autres questions, les éventuelles limitations d’activité au quotidien pour des raisons de santé afin d’établir des statistiques sur les personnes en situation de handicap dans les différents territoires, de connaître les caractéristiques de ces populations, et ainsi adapter les politiques publiques, mais également la pratique du télétravail afin d’étudier le recours au télétravail selon les territoires, métiers et activités et d’adapter l’offre de transports et les infrastructures.

- 19 communes de l'île et 86.000 personnes seront recensés -

Selon les données de l'Insee, 40.000 logements sont à recenser, 86.000 personnes dans 19 communes. Sont recensés les résidences principales, les établissements d'hébergement (maisons de retraite, résidences étudiantes...), les habitations mobiles et les personnes sans abri.

Deux communes de moins de 10.000 habitants sont concernées en 2026 à La Réunion. Il s'agit de Trois-Bassins et Saint-Philippe. Le recensement aura lieu du jeudi 29 janvier au samedi 28 février 2026.

Dans toutes les communes de 10.000 habitants ou plus, il se fera du jeudi 29 janvier au samedi 7 mars 2026.

Sur le terrain, 250 agents recenseurs sillonneront les communes.

L'enquête de recensement de la population, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que soient leur nationalité et leur situation administrative.

Elle permet de :

- connaître au niveau local et au niveau national, les caractéristiques de la population vivant en France et des logements, pour prendre des décisions adaptées pour la collectivité

- d'étudier les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…

- prévoir des équipements adaptés à la population qui réside sur le territoire : écoles, hôpitaux, transports...



Ces populations sont utilisées dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes par l’État. Plus une commune est peuplée, plus la dotation est importante.

Plus de 350 dispositions législatives et réglementaires sont basées sur les chiffres de population. Par exemple, le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

En 2025, 46% des réponses avaient été faites par internet.

- Une collecte d'informations qui concerne toutes les communes sur une période de 5 ans -

Le recensement relève de la responsabilité de l’État : l’Insee l’organise et le contrôle.

Les communes préparent et réalisent l’enquête sur le terrain dans le cadre d’un partenariat fixé par la loi.

Les communes recrutent les agents recenseurs qui réalisent la collecte de recensement, ou peuvent avoir recours à un prestataire (comme La Poste) pour ce faire. Comme tout agent public, l'agent recenseur a le devoir de neutralité et de réserve, en particulier dans le contexte des élections municipales.

Chaque année, l'Insee recense 1/5 des communes de moins de 10.000 habitants.e. Au bout de cinq ans, toutes ont été recensées.

Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le recensement est organisé tous les ans auprès d’un échantillon de 8 % des logements. Les données de cinq collectes successives sont ensuite mobilisées pour extrapoler des résultats annuels sur l'ensemble de la population et des logements.

- Le recensement, comment ça se passe ? -

L’agent recenseur fournit une notice Internet aux personnes à recenser

Cette notice contient des informations sur le recensement et les codes d'accès pour une réponse en ligne. Les personnes sont libres de répondre quand elles le souhaitent dans le calendrier fixé.

Les habitants se rendent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr pour remplir le questionnaire en ligne, ils le valident et reçoivent un accusé de réception.

L’agent recenseur en est informé par SMS. Dans ce cas, il ne sollicitera pas à nouveau les habitants.

Comme chaque année, le questionnaire Internet a été audité afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données qui sont collectées.

Les informations personnelles sont sécurisées et la confidentialité des données est assurée.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Et si les personnes recensées ne peuvent pas ou ne souhaitent pas répondre par Internet ?

L’agent recenseur peut leur remettre des questionnaires papier et prend rendez-vous pour venir les récupérer 2 à 3 jours plus tard.

