Une zone perturbée à 1.520 km de La Réunion, une temps dégradé possible en début de semaine prochaine

Un "minimum dépressionnaire faible (Zone Perturbée 09-20252026) commence à s'esquisser dans le Canal du Mozambique", indique Météo France. Il se trouve ce jeudi 29 janvier 2026 à 1.520 km de La Réunion. Son potentiel de développement en tempête tropicale est important d'ici vendredi. Ce système devrait se diriger vers l'est-sud-est à compter de vendredi pour traverser Madagascar d'ouest en est. Selon les météorologues, "une influence de ce système est possible en début de semaine prochaine" pour La Réunion (Capture : Windy)

"Toutefois, compte tenu des incertitudes de la prévision à ces échéances, il est encore trop tôt pour préciser d'avantage l'ampleur de cette influence", précise Météo France.

Sur la province de Mahajanga (nord-ouest de Madagascar), "une dégradation des conditions météorologiques est attendue à partir de vendredi accompagnée de fortes pluies, de vents très forts, voire localement destructeurs, et d'une mer dangereuse". Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

Pour Mayotte, il n'est pas prévu que ce système impacte directement l'île qui devrait rester en périphérie du centre dépressionnaire, ce qui n'empêche pas des conditions perturbées liées au flux de mousson humide (Kashkazi) jusqu'à samedi inclus.

- La zone perturbée à 1.520 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 65 km/h.

Pression estimée au centre : 1009 hPa.

Position le 29 janvier à 16 heures locales : 15.8 Sud / 41.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1520 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 480 km au secteur: sud-ouest

Déplacement : nord-ouest à 6 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Dépression tropicale

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 15.6 Sud / 41.9 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 15.6 Sud / 42.7 Est.

Forte tempête tropicale,

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 16.9 Sud / 45.6 Est.

Zone perturbée,

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 18.9 Sud / 49.2 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 21.0 Sud / 53.3 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Une activité cyclonique "proche ou supérieure à la normale" -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 "sera proche ou supérieure à la normale", avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système à avoir atteint ce stade d'intensité.

- Et les noms sont... -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2025/2026 pour notre région est la suivante :

Pour rappel, un système dénommé Grant - et suivi par les services météo de La Réunion -, a été baptisé en décembre 2025 par les services météo de l'Australie qui ont une liste de noms différente de celle appliquée dans notre zone géographique.

