La Possession : circulation rétablie entre le lycée Moulin Joli et le giratoire de la ZAC Saint Laurent

  • Publié le 29 janvier 2026 à 09:06
  • Actualisé le 29 janvier 2026 à 09:25
Sur la RN1E à La Possession et au Port, suite au retard de chantier, la circulation est à présent totalement rétablie entre le Lycée Moulin Joli et le giratoire de la ZAC Saint Laurent. (Photo rb/www.imazpress.com)

