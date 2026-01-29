Sur la RN1E à La Possession et au Port, suite au retard de chantier, la circulation est à présent totalement rétablie entre le Lycée Moulin Joli et le giratoire de la ZAC Saint Laurent. (Photo rb/www.imazpress.com)
LA POSSESSION Circulation rétablie entre le Lycée Moulin Joli et le giratoire de la ZAC Saint Laurent
