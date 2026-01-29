Municipales de Saint-Paul : Didier Robert, père de la demie nouvelle route du littoral, veut être maire

Un homme nouveau, humble, changé par les épreuves de la vie, c’est ainsi que Didier Robert se présente désormais. L’ancien président du conseil régional se dit aussi fin prêt. Mais à quoi donc, se demande la foule haletante : à se jeter corps et âme dans la bataille des municipales. Le géniteur de la demie nouvelle route du littoral, affirme dans un communiqué avoir pris sa décision "après plusieurs années de silence" (des vacances pour beaucoup) et des mois d’hésitation. Voilà donc de retour le vaincu des régionales de 2021, sèchement battu par Huguette Bello et maintenant persuadé de pouvoir gagner la mairie de Saint-Paul. Et tout cela n'est pas un poisson d'avril hors saison (Photo : rb/imazpress.com)

Didier Robert, vous nous avez tellement manqué ! Nous en sommes certains : la réciproque est vraie. Puisque vous, ou l’un de vos militants, avez pris l’initiative de nous identifier sous la publication qui lance votre campagne, nous avons pris le temps de vous lire.

Nous sommes en janvier 2026 et Didier Robert se présente aux élections municipales de Saint-Paul. Commençons par cela. Il y a 6 ans, aux mêmes élections, il était candidat dans la ville de Saint-Denis. Êtes-vous à la recherche din ti plaz bordaz monsieur Robert ?

- Il y a 4 ans, vous êtes partis -

En 2021, 4 mois après sa défaite aux élections régionales, il nous a laissé sur le bord de la route. Une "demi-route", c’est le petit nom que les Réunionnais ont donné à la nouvelle route du littoral. C’était le grand chantier de Didier Robert, sa grande idée lorsqu’il décide d’abandonner le projet Tram Train à son arrivée à la Région en 2010.

La Nouvelle route du littoral est l'une des routes les plus chères du monde, pourtant les réunionnais n'en voient pas le bout. Plus de deux milliards d'euros en additionnant le coût de 840 millions d'euros du viaduc, ajouté aux 420 millions d'euros engagés par l'État pour tenter de la terminer.

Sans compter les compensations financières, plus de 850.000 euros, qu'il faut maintenant payer au groupement attributaire du marché suite à une décision du tribunal administratif qui date du 31 décembre 2025.

Cette condamnation est, là encore, une conséquence de la gestion catastrophique par Didier Robert, ancien président de Région, du dossier de construction de la NRL.

- 800 mots pour ne rien dire aux Saint-Paulois -

Dans cette jolie tribune, une chose semble vous échapper, très cher Didier Robert, ce sont les Saint-Paulois que vous devez séduire, pas l’ensemble des Réunionnais. 800 mots pour dire que vous avez changé, une tribune dans laquelle vous ne mentionnez les Saint-Paulois qu’à la toute fin.

"J’avais besoin de ce recul pour me retrouver, pour redevenir aussi un homme parmi les autres, un Réunionnais confronté aux mêmes réalités que ses compatriotes." Ça va? On ne vous dérange pas trop ?

Parmi les grandes difficultés auxquelles les familles réunionnaises sont confrontées : la vie chère qui mène à la pauvreté, la pauvreté et l’isolement qui empêchent l’accès aux soins, et puis fatalement, la décision de ne pas se faire soigner. Car après tout, quand on ne peut pas vivre dignement et se nourrir, à quoi bon se battre.

Est-ce de ces difficultés-là dont vous nous parlez ? Si la réponse est "oui", nous vous avons donc raté lors de vos passages en grandes surfaces, dans le rayon des conserves, en train de vous étonner que le prix de la boite de pilchards ait augmenté. Ou dans le rayon surgelé, à choisir un ti volay do lo à 4 euros le kilo, un petit poulet qui a voyagé bien plus qu’il nous est possible de le faire.

C’est le genre de conversations que les Réunionnais ont dans les allées des supermarchés lorsqu'ils se croisent.

- Fossoyeur de la droite locale -

Les Réunionnais vous connaissent comme l’ancien héritier politique d’André Thien Ah Koon, qui vous a offert sur un plateau son siège de maire du Tampon que vous avez occupé de 2006 à 2008.

Les militants de droite se souviennent, de ces réunions de quartiers où TAK vous accompagnait, la main sur votre épaule : il était fier de présenter son fils politique aux petites matantes qui lui faisaient confiance. C’est lui qui vous a fait en politique, un homme de droite à qui vous devez absolument tout.

Tour à tour fils prodige, puis traître, les matantes essaient encore de s’en remettre.

On le sait, en politique à La Réunion il faut se méfier de son ombre, mais à chaque candidature vous faites mieux.

À chaque sortie médiatique, vous éliminez un "collègue" politique qui vous a porté. Votre affiche aux couleurs de la droite ne va pas suffire.

Pourquoi vous présentez-vous à Saint-Paul ? Est-ce pour préparer une candidature aux prochaines élections régionales ? Ou juste pour le plaisir de faire éclater la droite locale pour vous présenter ensuite en sauveur de celle-ci ?

"Je suis candidat à Saint-Paul, là où je réside depuis 2010, avec d’abord le sens du devoir et l’esprit de rassemblement." Permettez-nous de douter de votre "esprit de rassemblement", cette candidature fait tout simplement de vous, le fossoyeur de la droite locale.

- Et en cas de raclée mémorable... -

Vous dites que votre candidature n’est pas contre quelqu’un, les militants de droite ne voient probablement pas les choses de la même façon.

Allez dire cela à Cyrille Melchior, avec qui fin 2025 encore vous faisiez des apparitions dans des réunions de quartiers à Saint-Paul.

Ceux qui vous ont aidé et soutenu tout au long de votre carrière et plus largement les observateurs de la vie politique ne seront pas étonnés par ce retournement, vous êtes coutumier du fait.

Allez, bonne campagne cher Didier Robert et pour le cas où les électeurs, ces ingrats, vous infligeraient une raclée mémorable, soyez assurés de notre indéfectible soutien...

Vous n'y croyez pas ? Vous avez raison...

La rédaction d'Imaz Press