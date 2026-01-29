Municipales de Saint-Paul : Didier Robert, père de la demie nouvelle route du littoral, veut être maire

Un homme nouveau, humble, changé par les épreuves de la vie, c’est ainsi que Didier Robert se présente désormais. L’ancien président du conseil régional se dit aussi fin prêt. Mais à quoi donc, se demande la foule haletante : à se jeter corps et âme dans la bataille des municipales. Le géniteur de la demie nouvelle route du littoral, affirme dans un communiqué avoir pris sa décision "après plusieurs années de silence" (des vacances pour beaucoup) et des mois d’hésitation. Voilà donc de retour le vaincu des régionales de 2021, sèchement battu par Huguette Bello et maintenant persuadé de pouvoir gagner la mairie de Saint-Paul. Et tout cela n'est pas un poisson d'avril hors saison (Photo : rb/imazpress.com)
Didier Robert, vous nous avez tellement manqué ! Nous en sommes certains : la réciproque est vraie. Puisque vous, ou l’un de vos militants, avez pris l’initiative de nous identifier sous la publication qui lance votre campagne, nous avons pris le temps de vous lire.
Nous sommes en janvier 2026 et Didier Robert se présente aux élections municipales de Saint-Paul. Commençons par cela. Il y a 6 ans, aux mêmes élections, il était candidat dans la ville de Saint-Denis. Êtes-vous à la recherche din ti plaz bordaz monsieur Robert ?
- Il y a 4 ans, vous êtes partis -
En 2021, 4 mois après sa défaite aux élections régionales, il nous a laissé sur le bord de la route. Une "demi-route", c’est le petit nom que les Réunionnais ont donné à la nouvelle route du littoral. C’était le grand chantier de Didier Robert, sa grande idée lorsqu’il décide d’abandonner le projet Tram Train à son arrivée à la Région en 2010.
La Nouvelle route du littoral est l'une des routes les plus chères du monde, pourtant les réunionnais n'en voient pas le bout. Plus de deux milliards d'euros en additionnant le coût de 840 millions d'euros du viaduc, ajouté aux 420 millions d'euros engagés par l'État pour tenter de la terminer.
Sans compter les compensations financières, plus de 850.000 euros, qu'il faut maintenant payer au groupement attributaire du marché suite à une décision du tribunal administratif qui date du 31 décembre 2025.
Cette condamnation est, là encore, une conséquence de la gestion catastrophique par Didier Robert, ancien président de Région, du dossier de construction de la NRL.
- 800 mots pour ne rien dire aux Saint-Paulois -
Dans cette jolie tribune, une chose semble vous échapper, très cher Didier Robert, ce sont les Saint-Paulois que vous devez séduire, pas l’ensemble des Réunionnais. 800 mots pour dire que vous avez changé, une tribune dans laquelle vous ne mentionnez les Saint-Paulois qu’à la toute fin.
"J’avais besoin de ce recul pour me retrouver, pour redevenir aussi un homme parmi les autres, un Réunionnais confronté aux mêmes réalités que ses compatriotes." Ça va? On ne vous dérange pas trop ?
Parmi les grandes difficultés auxquelles les familles réunionnaises sont confrontées : la vie chère qui mène à la pauvreté, la pauvreté et l’isolement qui empêchent l’accès aux soins, et puis fatalement, la décision de ne pas se faire soigner. Car après tout, quand on ne peut pas vivre dignement et se nourrir, à quoi bon se battre.
Est-ce de ces difficultés-là dont vous nous parlez ? Si la réponse est "oui", nous vous avons donc raté lors de vos passages en grandes surfaces, dans le rayon des conserves, en train de vous étonner que le prix de la boite de pilchards ait augmenté. Ou dans le rayon surgelé, à choisir un ti volay do lo à 4 euros le kilo, un petit poulet qui a voyagé bien plus qu’il nous est possible de le faire.
C’est le genre de conversations que les Réunionnais ont dans les allées des supermarchés lorsqu'ils se croisent.
- Fossoyeur de la droite locale -
Les Réunionnais vous connaissent comme l’ancien héritier politique d’André Thien Ah Koon, qui vous a offert sur un plateau son siège de maire du Tampon que vous avez occupé de 2006 à 2008.
Les militants de droite se souviennent, de ces réunions de quartiers où TAK vous accompagnait, la main sur votre épaule : il était fier de présenter son fils politique aux petites matantes qui lui faisaient confiance. C’est lui qui vous a fait en politique, un homme de droite à qui vous devez absolument tout.
Tour à tour fils prodige, puis traître, les matantes essaient encore de s’en remettre.
On le sait, en politique à La Réunion il faut se méfier de son ombre, mais à chaque candidature vous faites mieux.
À chaque sortie médiatique, vous éliminez un "collègue" politique qui vous a porté. Votre affiche aux couleurs de la droite ne va pas suffire.
Pourquoi vous présentez-vous à Saint-Paul ? Est-ce pour préparer une candidature aux prochaines élections régionales ? Ou juste pour le plaisir de faire éclater la droite locale pour vous présenter ensuite en sauveur de celle-ci ?
"Je suis candidat à Saint-Paul, là où je réside depuis 2010, avec d’abord le sens du devoir et l’esprit de rassemblement." Permettez-nous de douter de votre "esprit de rassemblement", cette candidature fait tout simplement de vous, le fossoyeur de la droite locale.
- Et en cas de raclée mémorable... -
Vous dites que votre candidature n’est pas contre quelqu’un, les militants de droite ne voient probablement pas les choses de la même façon.
Allez dire cela à Cyrille Melchior, avec qui fin 2025 encore vous faisiez des apparitions dans des réunions de quartiers à Saint-Paul.
Ceux qui vous ont aidé et soutenu tout au long de votre carrière et plus largement les observateurs de la vie politique ne seront pas étonnés par ce retournement, vous êtes coutumier du fait.
Allez, bonne campagne cher Didier Robert et pour le cas où les électeurs, ces ingrats, vous infligeraient une raclée mémorable, soyez assurés de notre indéfectible soutien...
Vous n'y croyez pas ? Vous avez raison...
La rédaction d'Imaz Press
"Demi-Route" deviendra "Totale-Déroute" !
En politique, personne n'est jamais fini. Si BALKANY pouvait se présenterait serait élu. Ce ne sont ni un article, bien fait, ni quelques commentaires, tout à fait réalistes, qui empêcheront des citoyens,libres et responsables ,de voter pour Didier ROBERT. Alors,pourquoi? C'est la démocratie tout simplement et l'on n'y peut rien. Un homme ou une femme honnête qui se présenterait n'aurait aucune chance. On peut le regretter mais c'est ainsi.Clientèlisme,oubli,"moutonnage",c'est ainsi.
Cette article est une pépite 👏🥇
Le scrupule est un concept pour ces politiciens !
Tant qu'il s'agit de se remplir les poches…
Ex député maire du tampon ✋ex président de région poursuivi par la justice pour emploi fictifs il faut le préciser - et il vient demander pardon aux administrés contribuables saint paulois et pour cela il veut se racheter en étant élu maire - // c'est digne d'un scénario comme le film l'effaceur avec Arnold Schwarzenegger
C'est a se demander qui est plus fort entre Balkany et didix ?
Match nul ? Prolongations !
Si les elus étaient tenus personnellement responsable de leur mauvaise gestion.
Lui il ne ferait plus de politique des son passage a la mairie du Tampon.
Je ne vote pas pour un homme ou une femme providentiels car cela n'existe pas : je vote pour un programme : celui de GAUCHE c'est celui de #LFI porté par M Séraphin
Saute comme zot i veut ! Premier Tour en tête avec tous les quartiers de Hauts de Saint Paul ! ça gronde à St Paul, mais vous n'entendez plus, parce qu'on vous paye des publireportages ! page institutionnelle ! d'ailleurs ça coute combien ?? Si Didier Robert a fait payer aux Réunionnais la demi route ?? Verges a fait quoi ??? a part faire le démagogue... RIEN !
Ah si s'approprier La Route des Tamarins, projet de Pierre Lagourgue !
Il devait faire la route du littoral depuis 1998, il a rien fait ! il devait faire le tram-train, n'a même pas été foutu de le faire financer... J'aimerai qu'un jour vous fassiez un vrai dossier sur le tram-train et que vous arrêtiez de mentir a la population... EXPLIQUER la bêtise financière qu'était le tram-train avec notamment une dotation ferroviaire demandée en urgence de 80 MILLIONS D'EUROS par an à l'ETAT pendant 45 ans !!!! Faites votre boulot et pas de la politique ! (pardon un édito vous le permet)
On peut parler des transports, c'est une obligation, une évidence et une nécessité mais faut le faire entièrement, le vraiment problème des transports à La Réunion reste le foncier (La Réunion est pas encore extensible), son relief (on a le revers de notre belle médaille), la qualité de service (qui prend le bus aujourd'hui ? vous ? les conditions sont pas optimales) et les moyens... Cette problématique doit être porté par l'ETAT et non une Région ! Mais réellement pourquoi l'etat et le département ont stoppé le train qui existait ??
Entièrement d'accord avec ce commentaire. Mais je doute qu'ils le fassent parce qu'ils sont payés, mais bien parce qu'ils y croient ...
Je vote pour Didier ROBERT, maire de la prison de Domendjo.
il réside rien dutout à saint paul sauf les week end prés des plages
Plus c'est gros plus sa passe avec le serveur du resto
il va virer a l'extrême j'en prend les paries
A quand une diatribe du même acabit sur Huguette ? Je n'y crois pas. Et j'ai raison...
Mme BELLO est honnête, elle.
Il se trouve cher monsieur (enfin, façon de parler) que Mme Huguette ne traîne pas les casseroles judiciaires du sieur Robert, ce qui semble visiblement vous échapper!
Avant il y avait Vira
Aujourd'hui on a Didier robert.
Quelle catastrophe !
En 2032 il sera candidat a St pierre
En 2038, candidat a St Benoit
En 2143 ? DOMENJOD ?
Okipe une bonne fois pour toute son cas, pour l'ensemble de son œuvre
On l'appelle monsieur
Coma circulatoire
Il a tué le Tram Train avec la complicité de Vergoz de Ste Rose
Il ne manque d'air, et il risque d'en manquer encore moins quand les diverses affaires en cours finiront par l'envoyer derrière les barreaux. Aucune empathie pour ce type qui n'en a de toutes façons envers personne!
Il habite à saint Denis, et n’a jamais habité à saint pol ( il est juste de passage las bas). Zordi lu di créole des bêtises , lu le comme un sdf i rode un point pour atterrir. Bref, totochement i vien pou lu en justice c’est tout ce qu’on peut dire
Bravo à la Rédaction ! Un édito qui dit la vérité, rien que la vérité 👍. Nos enfants et petits enfants continueront à payer cette demi route du littoral toute leur vie.
Un homme seul ne peut pas réussir en politique. Très jeune, Didix a été soutenu par son mentor qu'il a TRAHI ! De la droite locale, il n'a fait que régler ses comptes politiques avec les uns et tenter d'éliminer d'autres, en vain. Un zour y appel domin ! Et en avril, ou va manz out sardine qui coûte de plus en plus cher à La Réunion.
Quel fiasco cet elu :
- affaires judiciaires en pagaille
- famille : épouse, cousins ....
- demi route
- recrutements
- Poker parti avec Vital et compagnie
Fiasco total.
Maire de Dimenjod, cela lui irait a merveille. Il pourra écrire des livres : " comment faire pour être au niveau de Vergès"
Mr Robert se présente et moi je pense c'est mon avis il va se ralier avec Mr melchior sŭre et certain et il sera sur la liste de mr mekchior au 2eme tour j'espere que je me trompe vraiment !! Sinon faut arreter avec les dinausaures vraiment!!mettons des jeunes en place et sanctionnons tous les candidats qui ont dis de voter Macron et regarde les résultats aujoudhui .
Melchior et le RN de Morel