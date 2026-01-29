Chasse tangue : la vente des licences débutera ce lundi

Dans le cadre de la prochaine ouverture de la chasse tangue saison 2026 et sous réserve de la publication officielle de l’arrêté préfectoral, l'Office national des forêts (ONF) de La Réunion et la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion informent que l'ouverture de la vente des licences débutera ce lundi 2 février 2026. L'ONF propose un prix forfaitaire de 150 euros pour avoir l'autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts (Photo : www.imazpress.com)

Les bureaux de l’ONF accueillent les chasseurs qui souhaiteraient acheter leur licence de chasse aux tangues pour l’année 2026 dans leurs locaux.

- Lundi 2/02, mardi 3/02 et mercredi 4/02

- Lundi 9/02, mardi 10/02 et mercredi 11/02

Horaires :

- Matin : de 8h00 à 12h00

- Après-midi : de 13h30 à 16h00

Il n’y aura pas de vente de licences aux bureaux ONF de Bourg-Murat.

Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est de 60 euros.

Les paiements se font par carte bancaire ou en espèces de préférence.

Pour des raisons comptables les chasseurs sont priés de faire l’appoint (monnaie juste) lors de leur venue.

- 13 lots ouverts pour la chasse tangue -

13 lots sont ouverts, pour une surface totale de 25.367 ha :

· Salazie, lot n° 3

· Piton de l’eau, lot n° 6

· Rivière des Remparts, lot n° 8

· Haut-Sous-Le Vent, lot n° 12

· Le Brulé (Haut de St Denis), lot n° 14

· Bébour, Grand Etang, lot n° 18

· Cratère et Dioré, lot n° 21

· Plaine des Palmistes, lot n° 5

· Rivière Langevin, lot n° 7

· Cilaos, lot n° 11

· Les Makes, lot n° 13

· Bélouve, lot n° 16

· Grand Brulé (Volcan), lot n° 20

La fermeture temporaire du lot n °9 de l’Entre-Deux est prolongée pour la saison de chasse 2026.

La licence de chasse du lot 12 (les Hauts sous le vent) et la licence forfait des 13 lots permettra la chasse au petit gibier à plumes et au lièvre, uniquement sur le lot 12 et pendant la période d’ouverture spécifique à ces gibiers.

Une carte des lots de chasse sera remise à l’achat des licences.

