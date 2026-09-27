À la une de ce lundi : hélisurface du Maïdo, conducteur alcoolisé, sénatoriales, Rock Réunion, bonnes affaires à Saint-Paul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 28 septembre 2026 : - Grand Raid : malgré la réouverture de l'hélisurface du Maïdo, des habitants de Roche Plate maintiennent la menace d'un blocage - Un conducteur alcoolisé et sans permis de conduire placé en garde à vue - Sénatoriales : le RN débarque en force à la chambre haute - Rock Réunion 2026 : 100 musiciens réunis pour faire vibrer le Jardin d'Eden l'Hermitage - Saint-Paul : bonnes affaires et animations au rendez-vous du Festival commercial - La pa Météo France i di, sé zot i di – Matante Rosina a oublié de se réveiller (Photo www.imazpress.com)

Le déplacement de l'hélisurface du Maïdo ne suffit pas à calmer la colère à Mafate. Alors que l'ONF a annoncé que l'ancienne et la nouvelle drop zone (DZ) pourront exceptionnellement être utilisées jusqu'au 31 décembre 2026, des habitants de Roche Plate maintiennent leur projet de bloquer le passage du Grand Raid. Ils ne sont pas contre la mise en place d'un nouvel emplacement, mais dénoncent un manque de concertation et des conditions qu'ils jugent inadaptées au ravitaillement. De son côté, l'ONF assure que la nouvelle DZ sera bien accessible aux camions.

Ce dimanche 27 septembre 2026, le conducteur d’un véhicule a été contrôlé par les gendarmes de La Réunion. L'automobiliste conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire. Après avoir tenté d’échapper à ses sanctions en communiquant une fausse identité, le récidiviste a été placé en garde à vue. Sa voiture a été saisie.

Le Rassemblement national frappe un grand coup: en formant un groupe parlementaire au Sénat pour la première fois dimanche, le parti lepéniste a obtenu un succès significatif en pleine campagne présidentielle, venant perturber la domination historique de la droite à la chambre haute.

100 musiciens, 12 morceaux joués à l'unisson et 5 groupes locaux pour prolonger la fête : Rock Réunion revient le dimanche 4 octobre 2026 au Jardin d'Eden à l'Hermitage (Saint-Paul) pour sa cinquième édition. Une journée entièrement consacrée au rock réunionnais, pensée aussi comme un rendez-vous familial.

Le centre-ville de Saint-Paul s’anime à l’occasion du Festival Commercial. Du 5 au 11 octobre 2026, profitez d’une semaine pour flâner, faire vos achats et partager un moment convivial au cœur de la ville. De nombreuses animations attendent petits et grands.

Pour ce lundi 28 septembre 2026, Matante Rosina a oublié de se réveiller. Pouvez-vous nous dire comment est le temps chez vous ?