À la une de ce lundi : procès de la tuerie de la Possession, volcan, Emmanuel Séraphin, tournoi des Six nations, Réunion Comedy Fest et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 février 2026 : - Assises : Abraham Bomela jugé pour trois assassinats, dont celui de sa mère et de sa cousine de 5 ans, et huit tentatives d’assassinat à la Possession - Volcan : quatrième jour d'éruption et un dégazage important - Municipales : à Saint-Paul Emmanuel Séraphin veut "renforcer encore la proximité avec les habitants" et "améliorer le pouvoir d'achat des familles" - Six nations : les Bleus écrasent les Gallois et rêvent toujours du Grand chelem - Le Réunion Comedy Fest 2026 pose ses valises pour sa 6ème édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - des averses dans la journée après une matinée chaude et ensoleillée (Photo www.imazpress.com)

Auteur présumé de trois assassinats, dont celui dont sa mère et de sa cousine de 5 ans, et de huit tentatives d'assassinat, Abraham Bomela sera jugé de ce lundi 16 févier au vendredi 20 février 2026 par les assises de La Réunion. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité

Le Piton de la Fournaise entame son quatrième jour d'éruption ce lundi 16 février 2026. En fin d'après-midi dimanche, la coulée était figée en bas des Grandes Pentes à 2,6 km de la route nationale 2, a indiqué l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le dégazage produit par l'éruption génère un nuage orange au-dessus de La Réunion. L'accès à l'enclos est interdit au public

La campagne électorale bat son plein à Saint-Paul. Ce jeudi 12 février 2026, Imaz Press a suivi Emmanuel Séraphin, mairie (PLR) sortant et candidat à sa succession pendant l'une des ses rencontres avec des habitants de la Saline-les-hauts. L'occasion pour lui de mettre notamment l'accent sur "la politique de proximité qu'il veut poursuivre et "le pouvoir d'achat des familles" qu'il veut améliorer

Le XV de France, sans pitié pour de bien faibles Gallois, a signé une victoire record 54-12 dimanche à Cardiff et enchaîne un deuxième succès bonifié en autant de journées, qui le place comme le dernier candidat au Grand chelem dans le Tournoi des six nations.

Du 16 au 22 février 2026, La Réunion vibrera au rythme du stand-up à l’occasion de la 6ème édition du Réunion Comedy Fest. Pour cette édition, le public retrouvera sur scène des artistes de renom tels que Waly Dia, Shirley Souagnon, Élodie Arnould, Eric Antoine, La Bajon, Félix Dhjan, Mahaut Drama, Franjo, aux côtés de figures locales et ultramarines comme Bruno The Yab, Tom Baldetti et les talents issus du Réunion Comedy Cast.

Ce lundi 16 février 2026, Matante Rosina rentre de sa ballade sur la route des laves, elle passe par l'est ou quelques averses traînent encore, sur le reste de l'île le soleil est là. En journée, les nuages se forment et s'étalent pour donner quelques averses un peu partout dans l'intérieur des terres. Malgré tout, c'est dans les hauts du sud et de l'ouest qu'il va pleuvoir. L'alizé de secteur est souffle faiblement sans rafales significatives. Les brises dominent bien souvent. La masse d'air reste chaude et les températures continuent de monter légèrement par rapport à la veille et les 33 à 34 degrés pourraient encore être atteints au bord de l'océan. L'état de mer reste favorable à la navigation. La houle d'alizé ondule autour d'1 mètre 50.