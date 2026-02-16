Saint-Paul : jets de galets sur les forces de l'ordre à Savanna, la commune annonce porter plainte

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 février 2026, la Brigade de nuit de la Police Municipale de Saint-Paul a répondu à un appel de riverains concernant de fortes nuisances sonores dans le secteur de Savanna. Sur place, les agents ont été pris à partie par un grand nombre de personnes, essuyant des jets de galets. Deux agents ont été légèrement blessés, et deux véhicules ont été lourdement dégradés. La commune a décidé de porter plainte contre ces faits inacceptables (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Les agents de la ville et en particulier les policiers municipaux ne doivent jamais subir de telles agressions. La commune porte plainte contre ces faits inacceptables", lance la mairie de Saint-Paul.

Le président du Département et candidat à la mairie de Saint-Paul, Cyrille Melchior, a lui aussi "exprimé sa plus vive préoccupation face à la dégradation de la situation constatée depuis plusieurs mois dans ce secteur".

- Une enveloppe sécurité de 7,5 millions d’euros à Saint-Paul -

Dans un communiqué, la ville tient à rappeler les mesures mises en œuvre depuis 2020 pour améliorer la capacité d’action de la Police Municipale :

- Triplement de l’enveloppe budgétaire sécurité : près de 7,5 millions d’euros par an aujourd’hui, contre 2,2 Millions en 2018.

- Augmentation des effectifs : de 28 agents en 2020 à 53 agents aujourd’hui ;

- Encadrement : En 2020, un seul chef de service, aujourd’hui un directeur et six chefs de service ;

- Équipements : nouvelles radios, véhicules neufs, nouvelles protections individuelles, armements modernisés ;

- Professionnalisation : cellule de formation interne et entraînements hebdomadaires ;

- Innovation : vidéoprotection, centre de supervision;

- Création d’une brigade de nuit.

"La ville continuera d'œuvrer de manière concertée avec l’Etat afin de garantir la sécurité des Saint-Pauloises et Saint-Paulois."

