Réaction suite aux incidents survenus la nuit dernière à Savanna

À la suite des incidents survenus cette nuit sur le parking d’une grande surface à Savanna, je tiens à exprimer ma plus vive préoccupation face à la dégradation de la situation constatée depuis plusieurs mois dans ce secteur. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Malgré les signalements répétés des riverains, ces rassemblements nocturnes de véhicules et de deux-roues persistent, générant nuisances, insécurité et troubles à l’ordre public. Les images diffusées sur les réseaux sociaux témoignent d’une escalade inquiétante qui ne peut être tolérée.

Je tiens à saluer, avec respect et reconnaissance, l’engagement, le sang-froid et le professionnalisme des policiers municipaux intervenus sur place, qui ont agi avec courage dans un contexte difficile.

Leur mobilisation démontre leur sens du devoir au service de la population, malgré des moyens humains et matériels manifestement insuffisants.

- Renforcer les effectifs et les ressources dédiés à la sécurité -

Ces événements ne doivent pas devenir une fatalité pour Saint-Paul. La sécurité de nos concitoyens est un droit fondamental.

C’est pourquoi j’appelle solennellement à un renforcement significatif des effectifs et des ressources dédiées à la sécurité, afin de prévenir durablement ce type de débordements et de garantir la tranquillité publique.

La détermination des forces présentes sur le terrain mérite d’être soutenue par des moyens à la hauteur des enjeux. C’est une exigence de responsabilité et de respect envers nos habitants.