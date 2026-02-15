À retenir ce soir : coulée figée au volcan mais l'éruption continue, jeune homme en détention, meeting d'Émeline K/Bidi, Obama et trump

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 février 2026 : - [Photos - Vidéos] Volcan : la coulée figée dans le bas des Grandes Pentes à 600 mètres d'altitude - Saint-Denis : soupçonné d'avoir poignardé à mort son beau-père, un jeune homme placé en détention - [Photos - Vidéos] Saint-Pierre : Émeline K/Bidi, candidate aux municipales, dévoile son projet pour la ville - Obama dénonce un "spectacle de clowns" après le partage par Trump d'une vidéo raciste le montrant en singe

Imaz Press a survolé l'éruption ce dimanche après-midi 15 février 2026. Le spectacle continue à un rythme plus faible. Le front de la coulée maintenant figée dans le bas des Grandes Pentes. À 16h30 la lave était à 2,6 km de la route nationale 2, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "Si les débits de lave n'évoluent pas, une avancée de la coulée vers la route est peu probable" informe la préfecture dans un communiqué publié à la mi-journée dimanche. Une seule fissure est toujours active. L'accès à l'enclos est interdit au public. 15 automobilistes ont été verbalisés pour des infractions au plan de circulation et de stationnement.

Le jeune homme de 17 ans soupçonné d'avoir poignardé à mort son beau-père ce jeudi 12 février à Saint-Denis, a été mis placé en détention provisoire ce samedi 14 février. Il a été mis en examen pour assassinat.

Ce dimanche 15 février 2026, la députée Émeline K/Bidi, candidate à la mairie de Saint-Pierre, a détaillé devant 1.200 personnes son programme pour la ville. Plusieurs élus et dirigeants de l'Union des forces progressistes sont venus lui apporter leur soutien. Huguette Bello, présidente de Région, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph et Claude Hoarau, ancien maire de Saint-Louis, étaient notamment présents au meeting tenu à la Ligne Paradis. Les élections auront lieu le 15 mars et le 22 mars.

Barack Obama a déploré le "spectacle de clowns" offert par la classe politique américaine après le partage par Donald Trump d'une vidéo raciste le dépeignant en singe, et a durement critiqué des opérations anti-immigration dignes selon lui d'une dictature.