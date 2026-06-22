À la une de ce mardi : la France bat l'Irak, "stop aux violences", disparition de Mathieu Caizergues, SignalAir, Messi meilleur buteur et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 23 juin 2026 : - France-Irak : les Bleus s'imposent quatre heures après le coup d'envoi et se qualifient pour les 16es - "Stop aux violences, place à l'enfance" : à Saint-Denis, les enfants prennent la parole - Mathieu Caizergues : 9 ans après sa disparition, le mystère reste entier… - Saint-Denis : SignalAir, une application pour signaler les mauvaises odeurs au Bas de la Rivière et à Petite-Île - Foot : Messi seul meilleur buteur en Coupe du monde avec un 17e but - La pa Météo France i di, sé zot i di - un mardi bien partagé (Photo www.imazpress.com)

À 4h48, heure de La Réunion, c'est la délivrance pour l'équipe de Didier Deschamps. Après une interruption de plus de deux heures à la fin de la première période, l'Équipe de France a fini par remporter son deuxième match de la Coupe du monde face à l'Irak (3-0) et file en seizièmes de finale.

Ce lundi 22 juin 2026, deux rassemblements citoyens ont été organisés à Saint-Denis à l’initiative de l’association EPAA 974 (Écoute-moi, Protège-moi, Aide-moi, Aime-moi) et du collectif Stop VIF. À travers cette mobilisation, les organisateurs ont souhaité placer la parole des enfants au cœur du débat sur la protection de l’enfance et les violences faites aux mineurs.

Le 23 juin 2017, Mathieu Caizergues, jeune gendarme de 24 ans, disparaissait. Déployé pour quelques semaines à La Réunion, il n'est pas revenu d'une randonnée dans le cirque de Mafate, alors accompagné de deux amis. Son corps n'a jamais été retrouvé. Alors que l'enquête a été relancée, sa famille attend toujours des réponses.

Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air à La Réunion, lance SignalAir, une plateforme qui permettra de recenser les signalements d'odeurs sur le Bas de la Rivière et Petite-Île à Saint-Denis. "Depuis mi-2025, des épisodes odorants gênants pour les riverains ont été signalés sur la zone du Bas de la Rivière, de Petite-Île. La personne qui émet un signalement pourra choisir de s’inscrire sur la plateforme ou de rester anonyme" explique l'observatoire.

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde en marquant lundi contre l'Autriche son 17e but dans la compétition, d'une reprise du gauche à la 38e minute.

Pour ce mardi 23 juin 2026, Matante Rosina voit une bonne matinée sur la majorité de l'île malgré quelques faibles averses dans sud-est. L'après-midi, les nuages s'installent avec des averses sur les hauteurs de l'ouest, du nord et au pied du Volcan. Saint-Pierre et Saint-André profitent d'éclaircies au prix d'un vent bien soutenu. Entre 24 et 26°C sur le littoral, mais seulement 11 à 12°C au Volcan et au Maïdo. Matante Rosina nous dit de faire attention à la mer qui reste agitée à forte avec une houle de sud autour de 2m50.