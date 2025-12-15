À la une de ce mardi : médicaments recyclés, explosion dans l'Ain, danger mortel des Takata, ron maloya sur le Barachois, femme décédé à Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 décembre 2025 : - Cyclamed : le recyclage des médicaments non utilisés pour éviter la pollution et les risques sanitaires - Explosion dans l'Ain : au moins six victimes, dont deux enfants décédés - Trois tués sur les routes de La Réunion : malgré le danger mortel, 20.146 automobilistes circulent toujours avec des airbags Takata - "Maxiron" : le maloya en fête sur le Barachois à Saint-Denis - Saint-Denis : corps d'une femme retrouvé sur le front de mer, la piste criminelle écartée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore des averses au menu (Photo www.imazpress.com)

De nos salles de bain aux usines de valorisation dans l'Hexagone, en passant par les pharmacies de La Réunion, les médicaments non utilisés suivent un parcours discret mais vital pour l’environnement et la santé publique. Entre efforts de sensibilisation et moyens logistiques, la filière réunionnaise du recyclage des médicaments s'organise pour éviter les pollutions, prévenir les risques sanitaires et donner une seconde vie énergétique à ces déchets particuliers.

Deux enfants en bas âge sont décédés lundi soir dans une explosion survenue dans un immeuble d'habitation à Trévoux, dans l'Ain, et qui a fait au moins quatre autres victimes.

À La Réunion, 20.416 véhicules équipés d'airbags Takata défectueux restent encore à traiter, selon les derniers chiffres de la préfecture. Selon les concessionnaires, les créneaux pour faire changer son airbag ne trouvent pas preneur. Et ce, malgré le danger mortel qui rôde. Un jeune homme de 23 ans a été tué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 sur la route des Tamarins après un accident de la route et dont le décès "est apparaît consécutif à l’impact d’une pièce métallique liée à l’airbag", a précisé la procureure de la République ce jeudi.

En prélude des célébrations du 20 désanm, l’association Maloya Dann Kèr, soutenue par la ville de Saint-Denis, tiennent sur le Barachois, un "Maxiron", durant quatre soirs. Du 16 au 20 décembre 2025, un maximum d'artistes s'y succéderont, le soir à partir de 18h30, dans un rond maloya mêlant compositions artistes venus de Rodrigues, New-York et de La Réunion et improvisations inédites.

Le samedi 13 décembre 2025, le corps d'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvé sur le front de mer de Saint-Denis, au niveau de la ravine Patate à Durand. Le parquet de Saint-Denis indique ce lundi 15 décembre, "que la cause du décès n'est pas connu". Selon la procureure, "il n'existe pas de signe apparent de l'intervention d'un tiers". La piste criminelle est écartée à ce stade.

Ce mardi 16 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et y découvre du café bourbon pointu moulu. Un bon café chaud plus tard, elle se penche sur sa boule de cristal pour observer la météo du jour. À l’intérieur, l’image est trouble : le temps reste humide. Les averses concernent surtout l’intérieur de l’île et peuvent parfois être soutenues. Sur le littoral, le ciel se montre plus variable, entre nuages et éclaircies. Un temps à savourer doucement, comme un bon café… à l’abri.