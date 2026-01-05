À la une de ce mardi : menace sur les poissons, jeûner après les fêtes, Maduro "prisonnier de guerre", incendie de Crans-Montana, budget des familles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 janvier 2026 : - Rivières de La Réunion : pollution, barrages et braconnage menacent les poissons et la biodiversité - Jeûner après les fêtes : une pause pour le corps pas (forcément) bonne pour la santé - Après sa capture, Maduro dit au tribunal à New York être un "prisonnier de guerre" - Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "accompagner les familles françaises" - Enquête : le budget des familles à la loupe, 1.700 foyers interrogés à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent marqué et chaleur persistante (Photo www.imazpress.com)

Selon une étude parlementaire publiée en novembre 2025, seulement 8 % des rivières de La Réunion sont en bon état écologique. Sur le terrain, les acteurs des métiers liés à la préservation des cours d’eau et les pêcheurs tirent la sonnette d’alarme : pollution, obstacles à la migration, braconnage, et des moyens de surveillance largement insuffisants soulèvent le débat sur la protection des cours d’eau réunionnais.

Vous avez certainement abusé du foie gras ou des bonnes grillades, des galettes des rois ? Un peu trop de verres de champagne pour célébrer les fêtes de fin d'année ? Après cette longue période festive, la tentative du jeûne séduit ceux qui pensent "se rattraper" de ces excès. Présentée comme la solution express pour "détoxifier" le foie et limiter la prise de poids, ce réflexe n'est pas forcément bon pour tout le monde et il peut avoir des conséquences sur la santé.

Confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro a déclaré lundi qu'il était un "prisonnier de guerre", en plaidant non coupable à New York d'accusations de trafic de drogue.

Le parquet de Paris a ouvert lundi une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) débute, à partir de ce mois de janvier 2026, une enquête "Budget de famille" (BDF). Elle vise à reconstituer toute la comptabilité des ménages : dépenses et ressources des ménages résidant à La Réunion et dans l'Hexagone. En 2026, elle sera réalisée auprès des occupants de 1.700 logements dans le département

Ce mardi 6 janvier 2026, Matante Rosina sort sa boule de cristal. À peine elle regarde dedans qu'elle y voit de la grisaille encore bien accrochée sur l'est et le nord, pendant que le soleil éclaire déjà sur l'ouest et le sud. En faisant tourner doucement sa boule, elle voit le ciel se dégager petit à petit sur le littoral, avec quelques éclaircies dans les hauts. Mais sa boule clignote surtout sur le vent, très fort au Port, à cause du système tropical Grant au large. La chaleur reste bien présente. Il fait quel temps chez vous?