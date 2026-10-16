À la une de ce samedi : Grand Raid, convergence des colères, scandale financier pour Gianni Infantino, rétro, bébés en Inde et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 17 octobre 2026 : - [Photos] Grand Raid : Hugo Deck devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diagonale des fous, Ruth Croft termine première féminine - Journée test pour la convergence des "colères", entre jeunes et gilets jaunes - Des millions d'euros non déclarés... Gianni Infantino au coeur d'un nouveau scandale financier - La rétro de la semaine : assassinat de Shana, pétrolier intercepté, franchises médicales, sentiers Mafate et Grand Raid - En Inde, les bébés nés dans les hôpitaux publics valent de l'or - La pa Météo France i di, sé zot i di – un samedi avec du soleil et du vent (Photo www.imazpress.com)

Il l'a fait ! Hugo Deck est le grand vainqueur de la Diagonale des Fous en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes. Il est arrivé ce vendredi à 21 heures au stade de La Redoute (Saint-Denis) sous les ovations. Robin Juillaguet et Jérôme Vanderschaeghe sont arrivés respectivement deuxième et troisième de la course. Le Réunionnais Judicaël Sautron termine en quatrième position. Première féminine, ce fut sans surprise la Néo-Zélandaise Ruth Croft. Du côté de la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy a gagné chez les hommes et Claire Jacquin chez les femmes. L'équipe Zembro sous BBL a remporté le relais Zembrocal. Si les premiers peuvent désormais souffler, ils sont encore nombreux à arpenter les sentiers. On leur souhaite bon courage. Tien bo larg pa...

Un samedi de mobilisation pour réunir différentes "colères" : anciens gilets jaunes, lycéens, étudiants, militants du climat et même agriculteurs se donnent rendez-vous pour une journée protéiforme contre la "vie chère" avec des blocages et manifestations dont l'ampleur est difficile à prévoir.

Gianni Infantino se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. D’après une enquête publiée par The Times, le président de la FIFA aurait bénéficié d’une seconde rémunération entre 2024 et 2026, en plus de son salaire officiel.

• Lundi 12 octobre - Assassinat de Shana : condamné à 30 ans de réclusion criminelle, un jeune majeur rejugé en appel

• Mardi 13 octobre - [Photos-Vidéo] Un pétrolier suspecté d'arborer un faux pavillon et de transport illicite de carburants intercepté au large de La Réunion

• Mercredi 14 octobre - Hausse des franchises médicales : l'État fait des économies et ce sont les malades qui doivent encore payer

• Jeudi 15 octobre - Mafate : les sentiers rouvrent au pas de course... mais seulement quand le Grand Raid approche

• Vendredi 16 octobre - Grand Raid : Vincent Esmiol et Ruth Croft en tête de la Diagonale des fous, le Réunionnais Judicaël Sautron en 6ème position

Une bague en or est offerte depuis lundi à chaque bébé né dans des hôpitaux publics du sud de l'Inde, afin d'inciter les femmes à accoucher en milieu hospitalier.

Pour ce samedi 17 octobre 2026, Matante Rosina prévoit un beau soleil sur toute l’île en matinée. À la mi-journée, quelques nuages viennent se former sur les pentes. Mais attention, le vent sera aussi de la partie.