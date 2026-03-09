Les élections des représentants des planteurs de canne aux commissions mixtes d’usine (CMU) se tiendront le mardi 28 avril 2026. Les modalités d’organisation de ce scrutin sont fixées par l’arrêté préfectoral n°233 du 23 février 2026. Nous publions ci-dessous les explications de la préfecture (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisés tous les cinq ans, ces élections se déroulent sous l’égide du comité paritaire de la canne et du sucre, en partenariat avec la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion (DAAF) et le centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS). Ce scrutin permet de déterminer la représentation des planteurs de canne au sein des instances interprofessionnelles de la filière canne-sucre.

Pour plus d’informations sur les modalités précises de vote ainsi que les lieux et horaires ici.