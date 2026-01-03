Épiphanie : tradition et gourmandise s'invitent à table avec la galette des rois

Pas encore eu le temps de digérer les repas de fête ? Peu importe, ce dimanche 4 janvier 2026, il est l'heure de célébrer l'Épiphanie avec la traditionnelle galette des rois. Classiquement composée de pâtes feuilletées et de frangipane, depuis des années, les artisans s'offrent quelques libertés pour proposer une variété de saveurs. Une fête gourmande mais une fête religieuse avant tout (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après les chocolats et le foie gras, la galette des rois. Beaucoup l'apprécient "quand elle est bien faite, avec du beurre dedans".

- Des galettes aux saveurs, sucrées, fruitées et gourmandes -

À La Réunion, les pâtissiers allient tradition et originalité pour leurs galettes.

Il est bien sûr possible de retrouver et déguster la traditionnelle galette à la frangipane avec son feuilletage pur beurre, crème d'amande et pâtissière.

Pour les plus gourmands, optez pour la galette chocolat-amande, pomme caramélisée, chocolat-noisette ou encore pistache.

À ceux qui souhaiteraient se donner bonne conscience après tous ces excès, certaines pâtisseries proposent le mélange frangipane et framboise.

Enfin, pour les personnes qui veulent retrouver de La Réunion dans leur galette des rois, il existe le mix papaye et pomme.

- 1.000 euros cachés dans une galette -

Dans l'Hexagone, en Seine-Maritime, Basil Fouquemberg, boulanger-pâtissier au Tréport, a caché un chèque de 1.000 euros dans l’une de ses galettes "ultra-riches", rapporte Midi Libre.

L’année dernière, la fève avait été remplacée par une bague d’une valeur de 1.350 euros, rapporte France 3.

Une seule galette sur 600 contient le précieux jeton.

- L'épiphanie sous le signe des traditions -

Mais d’où vient cette tradition de la galette des rois, ou de la brioche des rois dans certaines régions de l’Hexagone ?

Cette fête – qui a lieu officiellement le 6 janvier - trouve ses racines dans la célébration chrétienne de l’Épiphanie, qui commémore la visite des Rois mages – Melchior, Gaspard et Balthazar – à Bethléem, douze jours après la naissance du Christ.

Pour fêter son arrivée et lui rendre hommage les rois mages ont déposé aux pieds du nouveau-né plusieurs cadeaux : de l’or, de l'encens et de la myrrhe et une résine aromatique.

Pourquoi mange-t-on une galette ? La tradition serait née des Saturnales, des festivités romaines dédiées au dieu Saturne. À cette occasion, une fève – premier légume qui pousse au printemps – était glissée dans un gâteau pour désigner le "Prince des Saturnales".

L’Église française a repris cette tradition au XIVe siècle, et, au fil de l’histoire, le légume a été remplacé, chez les plus aisés, par une pièce d’argent, voire d’or.

En ce début de 2026, gourmands et gourmandes attendent déjà impatiemment de déguster les premières galettes des rois. Ce qui n’empêche pas de manger des galettes jusqu’à fin janvier si on veut, la tradition voulant que celui qui trouve la fève, achète la prochaine.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]