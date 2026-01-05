À retenir ce soir : Trump dirige le Venezuela, zone perturbée Grant, un homme meurt aux Urgences, cyberharcèlement de Brigitte Macron et rassemblement pour le Venezuela

Bonsoir La Réunion - À la une de ce lundi 5 janvier 2026 : - Après la capture de Maduro, Trump assure que les Etats-Unis dirigent le Venezuela - À 525 km de La Réunion, Grant n'est plus qu'une zone perturbée - Un homme est décédé dans l’incendie de son box aux urgences d’Hyères dans le Var - Cyberharcèlement de Brigitte Macron : les 10 prévenus condamnés à des peines allant jusqu'à huit mois de prison avec sursis - Saint-Paul : un rassemblement de soutien envers le peuple vénézuélien à l'appel de LFI 974

Donald Trump a affirmé dimanche que les États-Unis étaient désormais "aux commandes" au Venezuela, menaçant sa dirigeante par intérim Delcy Rodriguez d’un sort pire que celui réservé à Nicolas Maduro, le président déchu capturé et exfiltré qui s’apprête à être présenté à un juge.

Le système Grant est désormais est classé en zone perturbée. Il se situe à environ 530 km au nord des Mascareignes et à 525 kilomètres de La Réunion, indique Météo France ce lundi 5 janvier 2026. Grant va continuer de transiter sur une trajectoire orientée l'ouest puis sud-ouest, au stade de zone perturbée. Il devrait ensuite faiblir en atteignant les côtes malgaches à échéance de mercredi.

Un homme de 75 ans est décédé lundi matin dans son box alors qu’il était pris en charge par les urgences d’Hyères, à côté de Toulon, a-t-on appris de source proche du dossier.

Ce lundi 5 janvier 2026, les dix personnes poursuivies pour cyberharcèlement transphobe à l’encontre de Brigitte Macron après avoir relayé une rumeur visant la femme du président de la République ont été condamnées. Ils écopent de peines d’emprisonnement allant jusqu’à huit mois avec sursis.

Ce lundi 5 janvier 2026, La Réunion Insoumise (LFI 974) a appelé à un rassemblement de soutien et de solidarité envers le peuple vénézuélien, suite à l'attaque des Etats-Unis survenue ce week-end. Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées au Débarcadère de Saint-Paul pour dénoncer l'agression militaire ordonnée par Donald Trump.