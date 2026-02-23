À retenir ce soir : interpellations au Salon de l'agriculture, femme décédée dans un incendie, fiscalité sur le rhum, Mpox et volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 février 2026 : - Salon de l’agriculture : 15 interpellations après une rixe, un policier et un gendarme blessés - Saint-Gilles les Hauts : une femme retrouvée décédée dans l'incendie de sa maison - Fiscalité sur le rhum : l'amendement Fouassin validé, le Département appelle à une concertation "constructive" - Mpox : deux nouveaux cas confirmés à La Réunion - Volcan : pas de reprise d’inflation et baisse de la sismicité, l'ouverture d'une nouvelle fissure semble peu probable

Une rixe a éclaté ce dimanche entre des exposants et des visiteurs lors du Salon de l’agriculture à Paris, entraînant l’interpellation de 15 personnes, une opération durant laquelle un policier et un gendarme ont été légèrement blessés, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.

Ce lundi 23 février 2026, une femme âgée d'une soixantaine d'années a été retrouvée décédée dans l'incendie de sa maison de Saint-Gilles les Hauts. Selon Le Quotidien, c'est vers 4h30 que le drame a eu lieu. Un homme également présent sur place, a été pris en charge par les secours, incommodé par les fumées. Une enquête a été ouverte. Une autopsie devrait avoir lieu afin de déterminer les causes de la mort.

Le Conseil départemental "prend acte" de la décision du Conseil constitutionnel validant le budget 2026 de l’État, incluant l’amendement porté par le Sénateur Stéphane Fouassin qui prévoit la possibilité d’une majoration des droits d’accise sur les alcools forts à La Réunion. Cette décision "fixe désormais un cadre juridique clair" et "ouvre surtout une nouvelle phase de dialogue et de concertation, indispensable pour rechercher un équilibre juste et adapté aux réalités de notre territoire", estime la collectivité.

L’ARS La Réunion confirme ce lundi 23 février 2026 que deux nouveaux cas de variole B (mpox), en lien avec le second cas importé de Madagascar et confirmé le 9 février, ont été détectés dans l'île. "Ces deux nouveaux cas résident au sein du même domicile", précisse l'ARS. À La Réunion, quatre cas confirmés de variole B ont été enregistrés depuis le début de l’année.

L’éruption débutée le 13 février 2026 se poursuit au Piton de la Fournaise. Un seul site reste actif sur le flanc sud-sud-est avec des fontaines de lave et la formation d’un cône qui se referme. "L’absence de reprise d’inflation, la baisse de la sismicité suggèrent un équilibre entre le magma alimentant le réservoir et celui émis en surface", indique l'Observatoire volcanologique. Cela réduit, à court terme, la probabilité d’une nouvelle fissure. L’OVPF reste tout de même vigilant, car des ouvertures de fissures sans signaux ont déjà eu lieu par le passé.